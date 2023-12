Risparmia subito 100€ con la Carta di Credito PAYBACK di American Express

American Express presenta una nuova promo online dedicata alla carta di credito PAYBACK. Per tutti coloro che inoltreranno richiesta della carta entro il 12 gennaio 2024 e successivamente spendono almeno 1.000 euro nei primi tre mesi, è previsto un rimborso immediato di 100 euro direttamente nell’estratto conto.

Come partecipare alla promozione sulla la Carta di Credito PAYBACK

La richiesta della carta di credito PAYBACK di American Express può essere effettuata sul sito ufficiale entro la data limite del 12 gennaio. La promozione è destinata ai titolari di Carta Base che non hanno posseduto la carta di credito PAYBACK American Express negli ultimi 12 mesi.

Una volta accettata la richiesta entro il 12 gennaio 2024, basterà effettuare acquisti per almeno 1.000 euro nei primi 90 giorni dall’emissione della carta per ottenere lo sconto di 100 euro in estratto conto.

Non rientrano nel computo i prelievi, gli anticipi di contante, le commissioni e gli importi riaccreditati come rimborsi.

Ecco gli altri vantaggi della Carta PAYBACK American Express:

Quota annuale gratuita : un risparmio ulteriore per gli utenti PAYBACK.

: un risparmio ulteriore per gli utenti PAYBACK. Possibilità di scelta tra saldo o rate : flessibilità nella gestione delle spese.

: flessibilità nella gestione delle spese. Accumulo di 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi : una ricompensa per ogni acquisto.

: una ricompensa per ogni acquisto. Carta supplementare : per ottenere un maggior numero di punti.

: per ottenere un maggior numero di punti. Assicurazione per la protezione degli acquisti : una copertura aggiuntiva.

: una copertura aggiuntiva. Servizio clienti 24/7: assistenza sempre disponibile.

Per beneficiare dello sconto di 100 euro, non resta che richiedere ora la carta di credito PAYBACK American Express e approfittare dei numerosi vantaggi offerti attraverso una spesa di almeno 1.000 euro nei primi 3 mesi.

