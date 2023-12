Risparmia sui regali di Natale: sconto di 200€ con Carta Oro AmEx

Solo per un periodo limitato, dal 24 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, giusto in tempo per le festività e i regali di Natale, Carta Oro di American Express ti permette di ottenere un vantaggio esclusivo: uno sconto di 200 euro sui tuoi acquisti, semplicemente spendendo 2.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta.

Vantaggi esclusivi per i titolari di Carta Oro

Quali sono i vantaggi di Carta Oro? Per cominciare, la quota annuale per il primo anno è completamente gratuita, e dal secondo anno in poi è di soli 20 euro al mese, offrendo un equilibrio perfetto tra valore e accessibilità.

Puoi personalizzare il tuo metodo di pagamento scegliendo tra saldo o rate, con un TAN/TAEG del 14%/24,19%. La tua linea di credito iniziale sarà personalizzata, raggiungendo fino a 15.000 euro, offrendoti la flessibilità di gestire le tue spese in base alle tue esigenze.

Oltre allo sconto di 200 euro, Carta Oro American Express offre una serie di vantaggi esclusivi che la rendono unica nel suo genere:

Club Membership Rewards : accumula 1 punto per ogni euro speso

: accumula 1 punto per ogni euro speso Sconti su eventi e viaggi : risparmia 50 euro su Vivaticket e ottieni voucher viaggi annuali del valore di 50 euro

: risparmia 50 euro su Vivaticket e ottieni voucher viaggi annuali del valore di 50 euro Accesso VIP alle Lounge: ricevi un Priority Pass con due ingressi gratuiti ogni anno in oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo

Carta Oro American Express non si limita a offrire sconti e promozioni. Grazie a servizi come World Travel Assist, The Hotel Collection, e sconti su noleggi auto con partner selezionati, come Hertz e Avis, ogni viaggio diventa un’esperienza di lusso e comodità.

Richiedere Carta Oro American Express è semplice. Tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie, il documento di identità e il codice fiscale. Assicurati di soddisfare i requisiti di reddito annuo di almeno 25.000 euro e di avere un conto corrente nel circuito SEPA.

Non dimenticare la promozione: richiedi e attiva Carta Oro American Express per ottenere uno sconto di 200 euro, a condizione di aver speso almeno 2.000 euro nei primi 3 mesi di attivazione della carta.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.