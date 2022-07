Rivoluzione stablecoin: arrivano aggiornamenti su Crypto.com

Secondo un comunicato di Crypto.com, noto exchange di criptovalute, è stata avviata una rivoluzione che include determinate stablecoin. La società ha deciso di apportare alcune modifiche legate a Crypto Earn. Si tratta del suo famoso programma a premi. Ecco l’annuncio ufficiale:

A partire dal 27 giugno 2022, alle 10:00 UTC, aggiungeremo nuovi token a Crypto Earn. Gli utenti possono ora usufruire di premi fino al 5% annuo per FTM e del 6% annuo per ZIL e NEAR. Rivedremo anche i tassi di ricompensa per alcune stablecoin.

Inoltre, Crypto.com ha deciso di rimuovere ben 15 token da Crypto Earn. Tra questi ci sono i famosi Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Tezos (XTZ) e FLOW. L’exchange di criptovalute non ha fornito alcuna spiegazione sulle motivazioni che lo hanno spinto a questa decisione.

Perciò queste e altre stablecoin non saranno più disponibili agli utenti che utilizzano questo programma a premi. Ovviamente, come era normale che fosse, tale scelta ha generato sentimenti contrastanti tra gli utenti.

Alcuni hanno preso bene la notizia, non essendo particolarmente interessati alle stablecoin in generale. Al contrario, altri lo hanno visto come una sorta di colpo di stato, un sopruso che riduce di molto le offerte proposte da Crypto Earn.

Anche tu puoi aprire un conto gratuito su Crypto.com. In questo modo potrai accedere a un mondo di funzionalità davvero interessanti che altre piattaforme non offrono. Non solo potrai investire in criptovalute, ma avrai a disposizione Fan Token e NFT.

Stablecoin addio: Crypto.com annuncia la sua scelta

Senza fornire alcuna spiegazione, Crypto.com ha deciso di rivoluzionare Crypto Earn. Da quanto indicato sul comunicato stampa ufficiale pubblicato dalla società, queste sono le Stablecoin che non saranno più disponibili sul programma a premi:

SHIB, DOGE, XTZ, MKR, EOS, OMG, FLOW, KNC, ICX, COMP, BIFI, ONG, GAS, STRAX, BNT.

Allo stesso tempo, Crypto.com ha rivisto anche i suoi tassi di ricompensa. Nel comunicato ufficiale ha anche elencato le nuove percentuali in una tabella. I token che hanno subito queste rimodulazioni sono:

TrueAUD (TAUD), TrueCAD (TCAD), TrueGBP (TGBP), TrueUSD (TUSD) e USDP.

Non solo ha eliminato alcune stablecoin, ma attualmente ha reso disponibili premi fino al 5% annui per FTM e del 6% annui per ZIL e NEAR. Una novità che diversi utenti hanno accolto con piacere. Un po’ meno quelli che erano legati a Dogecoin e Shiba Inu.

Apri un conto su questa piattaforma e sperimenta anche tu questo programma a premi. Crypto Exchange è molto apprezzato da utenti di tutto il mondo. Il suo ecosistema è molto avvincente e permette a chiunque di familiarizzare con questo mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.