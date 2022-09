Pubblicità 3D per il metaverso di Roblox

Forte di una crescita importante registrata nell’ultimo periodo, Roblox guarda avanti, pensando a nuove forme di monetizzazione. Una di queste consisterà nell’introduzione delle pubblicità 3D sulla propria piattaforma, in programma per il prossimo anno. In questo modo, la società diversificherà le fonti delle proprie entrate, oggi quasi esclusivamente basate sugli acquisti in-game.

Roblox porterà le pubblicità 3D nel metaverso

L’annuncio è giunto in occasione dell’evento annuale rivolto alla community degli sviluppatori. Una necessaria fase di test iniziale andrà in scena già entro il 2022, coinvolgendo un numero ristretto di partner e di realtà interessate a puntare sull’advertising nel metaverso. La software ha specificato che questa forma di contenuti sponsorizzati, ideata per risultare immersiva, sarà sottoposta esclusivamente all’attenzione degli utenti con età dai 13 anni in su.

Attualmente, la più importante fonte di guadagno per la società è costituita dalla circolazione di Robux. Si tratta della moneta virtuale messa a disposizione degli utenti per acquistare personalizzazioni degli avatar in gioco e accessori a loro dedicati.

Roblox è tra le realtà presenti nel portfolio di eToro MetaverseLife, a disposizione per il trading. Alcune delle altre rispondono al nome di Meta, The Sandbox, Apple, Microsoft, Amazon, Intel, Sony, Electronic Arts e Adobe, tutte impegnate nello sviluppo di iniziative legate ai mondi virtuali.

