Robotavdisor: il servizio di Tinaba che rende gli investimenti accessibili

Tinaba è una soluzione di digital banking pensata per permettere di gestire tutto ciò che riguarda il denaro comodamente da un’unica app grazie alle tecnologie più avanzate.

Oltre ad un conto corrente e una carta prepagata senza costi nascosti, Tinaba mette a disposizione “Robotadavisor“: un servizio digitale e sicuro per iniziare ad investire in autonomia e in totale libertà.

Il servizio Robotadvisor è offerto in collaborazione con Banca Profilo e permette di gestire il capitale investito in base alle proprie preferenze.

Si potrà scegliere il piano di investimento più adatto alle proprie esigenze e scegliere se investire gradualmente con un piano di accumulo. Non sono previsti vincoli, ed è possibile modificare in qualsiasi momento l’importo e la linea di gestione.

Tinaba offre la possibilità di scegliere tra 8 Profili di investimento in ETF, diversificati per livello di rischio. La scelta del profilo non è vincolante ed è possibile variare il piano di investimento (le prime 5 variazioni sono gratis).

È possibile investire la somma che si preferisce a partire da 2.000 € e modificare l’importo ogni volta che si vuole con nuovi conferimenti direttamente dal proprio conto Tinaba, tramite l’app e senza commissioni.

Con la modalità PAC (Pianodi Accumulo Capitale) è possibile impostare dei versamenti mensili automatici (a partire da 50 €) dal proprio conto Tinaba. Anche questo può essere modificato in qualsiasi momento e si riceverà una notifica ogni volta che sarà effettuato il versamento.

Infine, Tinaba mette a disposizione una modalità Parking che permette di “mettere in pausa” l’investimento e azzerare rischi e costi di gestione in qualsiasi momento: in questo modo con un tap l’investimento passa su una linea composta al 100% di liquidità e la volatilità del portafoglio viene bloccata. In qualsiasi momento sarà comunque possibile riattivare il portafoglio desiderato e tornare ad investire.

Per attivare il servizio basta scaricare l’App Tinaba e registrarsi gratuitamente, simulare l’investimento, scegliere l’importo iniziale e il Profilo.

