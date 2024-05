Samsung Galaxy A25 in regalo con l'ultima promo di Banca Mediolanum

Se stai valutando di aprire un nuovo conto corrente online, con prelievi gratuiti in Italia e all’estero, ti segnaliamo l’ultima promozione di Banca Mediolanum: i clienti che apriranno SelfyConto entro il 31 maggio, accreditando lo stipendio o la pensione entro il prossimo 7 settembre, riceveranno in regalo il nuovo Samsung Galaxy A25.

Uscito a febbraio di quest’anno, Galaxy A25 è uno dei migliori base gamma presentati nel 2024: offre quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di patch di sicurezza, un ottimo pannello AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz, più un’autonomia extra large che consente al dispositivo di durare due giorni pieni. Insomma, uno smartphone equilibrato e tra i più interessanti nella sua fascia di prezzo che va dai 200 ai 300 euro.

SelfyConto di Banca Mediolanum offre il Samsung Galaxy A25

Un altro prodotto molto apprezzato è SelfyConto, uno dei migliori conti online disponibili oggi sul mercato. Oltre a offrire un conto a canone zero per i primi dodici mesi, e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30, include una carta di debito gratuita, prelievi senza commissioni né limiti in Italia e nel resto dei Paesi dell’Unione europea, più le principali operazioni bancarie a costo zero (per esempio bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV e RAV).

In aggiunta alla già citata carta di debito è possibile richiedere anche una carta di credito e una prepagata. Scegliendo la carta di credito si riceve la Mediolanum Credit Card, personalizzabile sia dal punto di vista del colore sia per il circuito di pagamento (uno a scelta tra Visa o Mastercard). La carta prepagata Mediolanum Prepaid Card può essere utilizzata in tutto il mondo e online, in più integra le funzionalità di sicurezza MasterCard SecureCode e Alert SMS.

È possibile aprire SelfyConto online su questa pagina di Banca Mediolanum. Volendo, si può inoltre sostituire il Samsung Galaxy A25 con una Xbox Series S, lo smartwatch Garmin Forerunner 55, il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, gli AirPods di terza generazione e un Buono Regalo Amazon del valore di 150 euro.