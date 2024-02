Samsung Smart Monitor M5 27″ del 2023 scontato di ben 70€ su Amazon

Di monitor per PC desktop ne potete trovare tantissimi, ma quello che vi stiamo per presentare è sicuramente uno dei più versatili presenti sul mercato. Stiamo parlando del Samsung Smart Monitor M5, che unisce la qualità e l’utilità di un monitor per PC, alla praticità delle funzioni Smart tradizionalmente disponibili solo su Smart TV. Oggi il suo prezzo consigliato passa da 299 euro a soli 229,99 euro. Ci riferiamo alla versione del 2023, la più recente disponibile.

Samsung Smart Monitor M5 27″: caratteristiche tecniche

A prima vista noterete immediatamente lo splendido display da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e dotato di una tecnologia simile agli IPS, ma in grado di restituire neri nettamente più profondi, senza rinunciare all’ottima fedeltà cromatica. Sono poi presenti le ormai immancabili funzioni come il Flicker Free, l’HDR10 e la riduzione della luce blu, che salvaguardano la salute degli occhi anche per un utilizzo prolungato. Molto comoda la presenza del telecomando in confezione, indispensabile per godere delle funzionalità Smart.

Con le app di streaming è facile stare al passo con le vostre serie preferite. Potete anche passare da un’app all’altra con il mouse, la tecnologia Adaptive Picture regola in automatico la luminosità dello schermo in base all’ambiente, mentre Adaptive Sound regola l’audio di ogni scena al giusto livello. Vivete un’esperienza gaming a 360 gradi grazie al Samsung Gaming Hub che consente di giocare ai migliori giochi dei principali partner di streaming, senza bisogno di un PC o di una console.

Collegatevi al vostro Smart Monitor e assumete il pieno controllo di tutte le vostre periferiche contemporaneamente grazie alla presenza di 2 porte USB-A e 2 porte HDMI. Cominciate la giornata con un saluto amichevole grazie alla nuova funzione My Contents che visualizza in automatico i vostri contenuti personalizzati preferiti. Con il Samsung Smart Monitor M5 potrete accedere a intere librerie di contenuti direttamente dallo schermo così come avviene per le smart TV, ma con tutta la qualità che necessità per la produttività, il gaming e il lavoro al PC.

Grazie alle offerte del giorno la variante da 27 pollici del 2023 è acquistabile su Amazon a soli 229,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime mentre con Cofidis potreste dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.

