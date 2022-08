Satispay: 4 funzioni esclusive dell'app gratuita

Satispay è l’unico servizio gratuito che ti permette di pagare, scambiare denaro e risparmiare semplicemente scansionando un codice QR. Una vera innovazione, nonché un’ottima alternativa per quei dispositivi che non hanno NFC integrato e dunque non possono beneficiare di Google Pay o Apple Pay. L’obiettivo di Satispay è – infatti – quello di permettere all’utente di gestire le proprie finanze senza alcun intermediario, mettendo in contatto direttamente il cliente pagante e l’esercente: l’unico requisito è che il negozio sia convenzionato con il servizio. Satispay offre anche numerose funzionalità, come scambio denaro, ricariche telefoniche, pagamento bollettini e cashback. Ma le conosci davvero tutte? Ecco cinque funzioni dell’app per diventare un vero Satispay “guru”.

1. Cambia posizione e info sui negozi

All’interno dell’applicazione è possibile trovare una mappa dettagliata in cui sono indicati i negozi che utilizzano Satispay. Ma sapevi di poter cambiare località per visualizzare i negozi che ti interessano ovunque? Basta premere sulla barra di ricerca e modificare l’indirizzo. Semplicissimo. Inoltre, premendo sul logo del negozio che ti interessa nella sezione “negozi”, potrai scoprirne servizi e promozioni.

2. Scarica le ricevute

All’interno della sezione “Profilo” puoi fare molte cose, tra cui ovviamente monitorare le tue spese. Da qui è possibile anche selezionare una spesa e in pochissimi tap scaricare le ricevute di pagamento, da stampare o conservare.

3. Salvadanai condivisi

Cosa c’è di meglio di un obiettivo comune da raggiungere tra amici? Che sia un viaggio, un concerto tanto atteso oppure un regalo, con Satispay puoi aprire e condividere un salvadanaio con i tuoi amici per iniziare a risparmiare tutti insieme. Basta scansionare un semplice QR per condividere il salvadanaio virtuale con chi vuoi. Puoi scannerizzarlo semplicemente scorrendo a sinistra o destra in ogni schermata.

4. Widget

Sapevi che Satispay ha anche un widget? Ti basta aggiungerlo alla home page del tuo dispositivo per avere le principali funzionalità del servizio sempre a portata di tap. Questa opzione per ora è disponibile solamente per app iOS e non Android.



Satispay è gratis: come iscriversi?

Registrare un account Satispay è davvero semplicissimo. Per creare un account bastano un documento d’identità, l’IBAN di un conto corrente e il codice fiscale. Una volta iscritto potrai selezionare un budget, un importo minimo di cui disporre ogni settimana. Ovviamente il denaro che depositi è al sicuro e conservato in un conto segregato a cui nessuno può accedere tranne te. La registrazione vera e propria può essere effettuata direttamente tramite applicazione per Android ( puoi scaricarla a questo link) o iOS ( scaricabile a questo link).

