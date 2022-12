Satispay: comprare i regali di Natale è semplicissimo

Satispay è l’app ideale e sicura per gestire il denaro e i pagamenti. Adesso che è periodo di feste, comprare i regali di Natale tramite l’applicazione è semplicissimo.

Perché proprio con Satispay? Eppure la semplicità non è una sua prerogativa. In parte è vero, ma c’è da aggiungere che il risparmio è assicurato su oggetti di non poco conto.

Quindi vuol dire che con Satispay si possono acquistare regali costosi scontati? Puntualizziamo che non stiamo parlando di sconti ma di una funzione che si è diffusa tantissimo in questi ultimi anni: il cashback.

Comprare i regali di Natale sfruttando il cashback di Satispay

Comprare i regali di Natale conviene con il cashback di Satispay. Per chi non lo sapesse, il cashback è il rimborso immediato di una percentuale di soldi spesi, che viene poi riaccreditato sull’app subito dopo il pagamento.

Come è possibile usufruirne? Innanzitutto è necessario scaricare l’app di Satispay. Chi ha un dispositivo mobile Android può farlo in questa pagina, mentre i possessori di un dispositivo iOS devono cliccare QUI.

Una volta scaricata l’app, è necessario registrarsi inserendo tutte le informazioni personali richieste. Da questo momento in poi si può sfruttare la funzione cashback in più di 115.000 negozi convenzionati.

Ovviamente, ci sono le seguenti condizioni per ottenere il rimborso:

il budget settimanale deve essere almeno di 200 euro . Per aumentarlo, basta andare sull’app nella sezione Profilo ;

. Per aumentarlo, basta andare sull’app nella ; scegliere tra gli oltre 15.000 e-commerce convenzionati e selezionare Satispay durante il checkout per usufruire del rimborso immediato del 1% su quanto speso.

Il cashback ricevuto può essere monitorato e si può scegliere se accreditarlo su Satispay oppure inserirlo in un salvadanaio dedicato.

Tra i negozi convenzionati con Satispay per gli acquisti natalizi, troviamo Pittarello, Carrera, Patrizia Pepe e tanti altri brand di abbigliamento famosi.

Inoltre, gli amanti del food potranno entrare nello shop online Winelivery, Cannavacciulo e Panarello per acquistare e ottenere un rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.