Satispay è l’app ideale per il cashback oppure è solo uno specchietto per le allodole? Diversi utenti se lo chiedono, ma sono coloro che non hanno mai provato realmente l’app.

Per chi non lo sapesse, Satispay è un’applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS. Questa app offre varie funzionalità, tra cui quella di cashback.

Con Satispay è possibile pagare nei negozi fisici e online, scambiare denaro con amici e familiari, pagare i bollettini e fare donazioni.

La prima cosa da fare è scaricare e installare l’app. I possessori di dispositivi Android possono farlo in questa pagina, mentre quelli iOS devono cliccare QUI.

Successivamente andrà creato l’account inserendo una foto, il numero di telefono e il codice IBAN, caricando anche un documento di identità.

Al di là di pagamenti e quant’altro, Satispay è un’app molto utile per risparmiare usando la funzione Risparmi, che consente di creare un salvadanaio digitale dentro il quale accantonare il resto di ogni acquisto arrotondato all’euro.

E il cashback? Vediamo come funziona e perché Satispay è davvero l’app ideale per il cashback.

Ecco perché Satispay è l’app ideale per il cashback

Satispay è molto apprezzata da chi la utilizza per il servizio cashback offerto, ossia il rimborso di un importo fisso o in percentuale che viene calcolato sulle transazioni tramite app presso le attività commerciali che hanno aderito.

Il servizio cashback di Satispay funziona sia per gli acquisti nei negozi fisici che online, ma anche sui buoni regalo.

Nella sezione Negozi dell’app è presente l’elenco degli esercenti che offrono il cashback, le condizioni per riceverlo e la percentuale di rimborso.

Le tipologie di cashback su Satispay sono tre:

classico , con una percentuale di rimborso su ogni pagamento effettuato tra il 10% e il 20% ;

, con una percentuale di rimborso su ogni pagamento effettuato ; di primo acquisto , con il cashback limitato soltanto a una volta;

, con il cashback limitato soltanto a una volta; incrementale, con la percentuale di rimborso che cresce pagamento dopo pagamento.

Il cashback di Satispay viene considerato uno dei migliori non soltanto perché offre quanto detto, ma anche perché difficilmente c’è di meglio in circolazione.

