Satispay: paga in modo smart e trova le offerte nei negozi vicino a te

Satispay è un’app gratuita che permette di pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi e risparmiare.

Con Satyspay non servirà più portare con sé la carta di credito o denaro contante. Quest’app permette di acquistare in modo sicuro nei negozi convenzionati semplicemente utilizzando il proprio smartphone.

Inoltre, è possibile utilizzare Satispay come metodo di pagamento al checkout in migliaia di negozi online. La conferma del pagamento avviene direttamente dall’app, garantendo la massima sicurezza.

Satispay non è solo una soluzione di pagamento, ma anche un aiuto per il risparmio. Direttamente dall’app è possibile visualizzare i negozi contrassegnati con una speciale icona rossa per conoscere le promozioni nei paraggi. In più è possibile scegliere come risparmiare ogni giorno, mettendo da parte il Cashback ricevuto, l’importo arrotondato all’euro di ogni acquisto o un importo fisso.

Ricariche telefoniche

L’app di Satispay può essere utilizzata anche per ricaricare istantaneamente il proprio credito telefonico o quello di un amico direttamente dall’app. Per effettuare la ricarica è sufficiente scegliere l’operatore, il contatto dalla rubrica, l’importo e inviare il pagamento.

Bollettini, MAV / RAV e pagoPA

Direttamente dall’app è anche possibile pagare bollettini, MAV/RAV, gli avvisi della pubblica amministrazione, ma anche bollo e superbollo. Con Satispay, è infatti possibile pagare il bollo dell’auto e della moto direttamente dal proprio smartphone. Basta inserire la targa e inviare il pagamento.

Decidi il tuo budget

L’app consente di selezionare l’importo minimo di cui si vuole disporre su Satispay ogni settimana. Questo consente di gestire il proprio budget in modo flessibile e di adattarlo alle proprie esigenze.

Condivisione facile tra amici

Con Satispay è anche possibile scambiare denaro con i propri amici, dividere con precisione il conto di una cena o saldare istantaneamente un piccolo debito, anche a distanza.

Per conoscere l’offerta completa di Satispay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.