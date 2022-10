Scegli Satispay: pagamenti sicuri, veloci e guadagni ad ogni acquisto

Satispay è il modo intelligente per migliorare i tuoi pagamenti quotidiani ordinari e anche straordinari. Acquistare online, in negozio o pagare bollettini e fatture non sarà più lo stesso. Puoi migliorare notevolmente la tua sicurezza e la velocità di pagamento. Tutto è così semplice come scaricare un’app.

Installa l’applicazione sul tuo dispositivo ed entra in questo fantastico mondo. Avrai a disposizione tantissimi vantaggi e un ritorno in denaro ad ogni acquisto. Grazie al programma cashback, facendo shopping negli oltre 115.000 negozi convenzionati, puoi avere un rimborso immediato sui tuoi acquisti.

Al termine del pagamento, se previsto il cashback, riceverai una parte del denaro speso e la tua disponibilità sull’app verrà aggiornata in tempo reale. Potrai cercare comodamente nella sezione dedicata tutti i negozi che offrono questo programma e così conoscere le promozioni nella tua zona.

Satispay: un mondo ricco di vantaggi

Scegliendo Satispay entri in un mondo ricco di vantaggi. Prima di tutto non devi pagare nulla, ma semplicemente scaricare l’app compatibile con il tuo dispositivo. Ce n’è una per Android e una per iOS. Poi devi registrarti inserendo il tuo account e collegando il tuo IBAN. Il gioco è fatto. Ecco cosa ti aspetta.

Pagamenti online in modo semplice e sicuro, senza carte di pagamento. In pochissimi click avrai confermato il tuo ordine senza alcun problema. Scambio di denaro tra amici istantaneo e immediato. Potrai saldare immediatamente un piccolo debito. Ad esempio quando si paga alla romana ma tu non hai contante. Ricariche telefoniche in pochi secondi direttamente dall’app. Scegli l’operatore, il contatto dalla tua rubrica, l’importo e invia il pagamento. Pagamento di bollettini, MAV/RAV e pagoPA. Senza fare lunghe file agli sportelli e pagare commissioni da capogiro, puoi usare Satispay con i bollettini e gli avvisi della Pubblica Amministrazione. Creare un piano di risparmio. Realizza i tuoi sogni scegliendo come risparmiare ogni giorno. Potresti anche decidere di mettere da parte il cashback ricevuto arrotondando all’euro.

Insomma, Satispay è un ottimo servizio digitale che ti garantisce numerose comodità. Paga in sicurezza, senza lunghe attese e non utilizzando carte di pagamento che online potrebbero finire per essere clonate. In più ottieni un ritorno di denaro ad ogni acquisto grazie al programma cashback.

