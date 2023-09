Satispay: semplifica i pagamenti e trova le promozioni vicino a te

Satispay è un’applicazione mobile che offre diverse funzionalità per semplificare le transazioni finanziarie e risparmiare in modo intelligente

Una delle caratteristiche più interessanti di Satispay è la possibilità di pagare nei negozi convenzionati in modo sicuro, senza dover utilizzare la carta di credito. In questo modo è possibile fare shopping pagando in pochi tap direttamente dal proprio smartphone.

Tra le caratteristiche distintive di Satyspay, la possibilità di ricercare dall’app i negozi convenzionati contrassegnati con una speciale icona rossa per conoscere le promozioni disponibili nei paraggi.

Satispay permette anche di pagare online in migliaia di negozi in modo semplice e sicuro. Basta selezionare Satispay come metodo di pagamento al momento del checkout e confermare il pagamento direttamente dall’app.

Inoltre, l’app consente di scambiare denaro con i propri amici in modo rapido e preciso. Ad esempio, è possibile dividere il conto di una cena o saldare un piccolo debito istantaneamente, anche a distanza.

L’app permette anche di acquistare ricariche telefoniche istantaneamente, sia per il tuo cellulare che per quello di un amico selezionando l’operatore, il contatto dalla tua rubrica, l’importo e inviando il pagamento direttamente dall’app.

Satispay offre inoltre la possibilità di pagare bollettini, MAV / RAV e pagoPA comodamente dal proprio smartphone. Non importa dove ti trovi, basta aprire l’app e saldare le proprie spese in modo semplice e veloce.

Oltre a semplificare le transazioni finanziarie, Satispay aiuta anche a risparmiare: l’app offre iinfatti la possibilità di mettere da parte il Cashback ricevuto, il resto di ogni acquisto arrotondato all’euro o un importo fisso.

Satispay offre inoltre altre funzionalità utili, come il pagamento del bollo auto e moto direttamente dall’app, l’acquisto veloce ai distributori automatici e la possibilità di usufruire del Cashback, che offre un rimborso immediato sui tuoi acquisti.

Per conoscere tutti i servi offerti da Satispay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.