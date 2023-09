Satyspay: invia e ricevi denaro in modo semplice

Satyspay offre un modo più semplice, sicuro ed efficiente per gestire i tuoi pagamenti quotidiani. Questa innovativa piattaforma mette a disposizione una vasta gamma di servizi che ti permettono di gestire il tuo denaro con facilità e sicurezza consentendo di inviare e ricevere denaro istantaneamente, ovunque ci si trovi.

Una delle caratteristiche distintive di Satispay è la sua facilità d’uso nei negozi fisici. Grazie a quest’app è possibile individuare ed effettuare acquisti presso i negozi nelle vicinanze, in modo veloce e sicuro. Inoltre, la piattaforma consente di effettuare pagamenti online in tutta sicurezza senza utilizzare carte di credito e senza dover inserire password.

Satyspay offre anche la possibilità di attivare pagamenti automatici e ricorrenti per le spese regolari. È possibile impostare pagamenti per bollette, servizi o abbonamenti in modo da non dover più preoccuparsi di dimenticare una scadenza.

Grazie alla funzione “Budget” di Satispay, è possibile definire una soglia per le proprie spese settimanali e tenere sotto controllo i propri movimenti finanziari. Inoltre, l’app consente di scaricare le ricevute per tenere traccia di tutte le transazioni.

Satispay è un istituto di moneta elettronica certificato e autorizzato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La tua app è protetta da un PIN a 5 cifre, e nessun dato sensibile o personale è condiviso con terze parti. La tua disponibilità in app si alimenta dal tuo conto corrente attraverso l’IBAN, che non è un dato sensibile ai fini della sicurezza.

Satispay è indipendente dalle carte di credito e da una banca specifica, il che lo rende vantaggioso sia per gli esercenti che per i privati. La sua semplicità d’uso lo rende accessibile a tutti, senza la necessità di essere legati a un istituto finanziario specifico.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Satyspay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.