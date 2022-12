Scegli Carta YOU: in soli 2 minuti hai tutto GRATIS

Vuoi una Carta di Credito con più vantaggi rispetto a quella che potrebbe darti la tua banca? Allora scegli Carta YOU, in soli 2 minuti è tua. Ti basterà compilare un format online sulla pagina ufficiale per riceverla direttamente a casa tua in pochissimi giorni.

Il vantaggio di scegliere questa soluzione è che non dovrai cambiare banca e allo stesso tempo avrai una carta di credito efficiente ed economica. Infatti, è senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza la necessità di spostare il tuo conto corrente.

Comunque non sono solo questi i vantaggi. Infatti, Carta YOU è una carta di credito ricca di opzioni e funzionalità che ti lasceranno a bocca aperta. Una sorta di compagna di viaggio che ti aiuterà in qualsiasi circostanza, non solo per pagare i tuoi acquisti online o in un negozio fisico.

Carta YOU è ricca di vantaggi: scoprili tutti

Grazie a Carta YOU avrai una vera e propria carta di credito collegata al tuo conto corrente già attivo, ricca di vantaggi. Sarai davvero felice di aver scelto questa soluzione perché è davvero completa ed economica. Ecco tutto ciò che include nel suo servizio:

non dovrai pagare commissioni annuali per sempre;

sarai libero da qualsiasi commissione per il prelievo di denaro in contanti;

potrai effettuare acquisti all’estero senza costi aggiuntivi;

hai una totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio;

apri una linea di credito gratuita fino a 7 settimane senza interessi suoi tuoi acquisti;

mantieni la tua banca;

hai un servizio clienti a disposizione 24 ore su 24;

hai il circuito MasterCard SecureCode.

Approfitta subito di questa incredibile opportunità. Affidati ai professionisti del credito. Vai sul sito di Carta YOU e ottieni la tua nuova carta di credito in pochissimi minuti. Avrai così accesso a tutti i vantaggi offerti da questa soluzione uniti a tutti i benefici di MasterCard.

