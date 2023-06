Scegli Conto Arancio, il conto a zero spese di ING

Si può aspirare ad acquisire un conto corrente online a zero spese, senza rinunciare ad un pacchetto bancario completo.

Attualmente, la scelta del Conto Corrente Arancio consente di accedere ad uno dei pacchetti bancari più completi e convenienti disponibili sul mercato, con la certezza di non avere spese legate alla gestione delle proprie finanze.

A titolo promozionale, ING offre il Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli, che consente l’attivazione gratuita per un anno (invece del canone standard di due euro al mese) e la possibilità di azzerarlo in qualsiasi momento il futuro.

Tutto questo a condizione che il correntista o accrediti lo stipendio o la pensione o registri crediti per almeno 1.000 euro al mese).

La carta di debito fornita dal Conto Corrente Arancio presenta una serie di vantaggi, tra cui il servizio di prelievo gratuito e la possibilità di utilizzare bonifici gratuiti.

Per avviare il processo di apertura del conto, devi accedere al sito Web ufficiale di ING tramite il link qui sotto.

Conto Corrente Arancio ING: offerta a zero spese super conveniente

Optare per il

per un periodo di 12 mesi, non verrà addebitato alcun costo per questo servizio. Una volta terminato il periodo di questa offerta promozionale, per avere un conto perennemente gratuito, devi accreditare lo stipendio, la pensione o un minimo di 1.000 euro al mese ;

; una carta di debito che fornisce servizi di prelievo gratuiti in tutta Europa;

le operazioni bancarie, inclusi i bonifici SEPA , possono essere effettuate gratuitamente sia attraverso i canali online che con l’assistenza del Servizio Clienti.

, possono essere effettuate gratuitamente sia attraverso i canali online che con l’assistenza del Servizio Clienti. un modulo assegni all’anno;

la possibilità di richiedere una carta di credito Mastercard Gold che ha un limite massimo di 500 euro. Questa particolare carta ha un canone mensile di 2 euro azzerabile.

fornito da ING consente di accedere gratuitamente ad un conto online a zero spese, senza rinunciare a nulla. L’offerta di ING offre la possibilità di sfruttare appieno:

Seguendo la semplice procedura di attivazione online, puoi usufruire della promozione di ING. La scelta del Conto Corrente Arancio ti consente di accedere a un conto online completo e realmente gratuito.

