Scegli Conto Key e fai crescere i tuoi risparmi del 4,75%

Sai cos’è Banca Progetto? Un istituto bancario che è offre servizi finanziari non soltanto ai clienti privati, ma anche alle PMI.

Se cerchi un’opzione eccellente che ti consenta di investire e risparmiare, Banca Progetto ha creato Conto Key, che può essere personalizzato in base alle necessità degli utenti, che vengono aiutati nella gestione dei loro risparmi.

Con Conto Key puoi beneficiare di un conto corrente senza vincoli e che non prevede alcun canone, una carta di debito internazionale MasterCard gratuita e tassi fino al 4,75% se vincoli i tuoi risparmi da 6 a 60 mesi.

Inoltre con Conto Progetto avrai un conto deposito completamente gratuito, senza la necessità di vincolare il denaro.

Ecco perché conviene aprire Conto Key

Se apri Conto Key di Banca Progetto, hai a disposizione una soluzione a canone zero che ti dà il 2,5% di interessi fino al 31 marzo 2024.

E non solo, hai anche una carta di debito internazionale MasterCard gratis. Inoltre avrai anche a disposizione Conto Progetto, il tuo salvadanaio senza scadenza. Puoi sempre prelevare i tuoi soldi entro 32 giorni senza perdere interessi.

Conto Key è stato creato appositamente per darti una mano nella gestione del denaro e per questo motivo non ha costi fissi ed è un conto corrente.

Sono disponibili addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA e bonifici istantanei. Inoltre, con l’iscrizione al conto riceverai anche una carta di debito internazionale MasterCard gratuita.

Non c’è alcun problema se vuoi intestare Conto Key a un tuo familiare. Se vuoi usufruire di questa opzione, assicurati di avere tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’altro intestatario.

Cosa aspetti? Registrati online nella pagina dedicata e inserisci i tuoi dati personali, è un processo semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.