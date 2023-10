Scegli Conto Key, il conto deposito fino al 4,75% di interesse

Hai mai sentito parlare di Banca Progetto? Il suo obiettivo è quello di offrire prodotti finanziari non solo a privati ma anche a piccole e medie imprese. Tra questi, il Conto Key rappresenta inevitabilmente un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono risparmiare ed investire il proprio denaro.

Non a caso, Banca Progetto ha deciso di realizzare il Conto Key, un conto corrente remunerato, pensando alle esigenze degli utenti e mettendo a loro disposizione un conto creato su misura per la gestione dei risparmi.

Perchè scegliere Conto Key? E’ semplicissimo! Grazie a Conto Key hai un conto corrente remunerato a canone zero, carta di debito internazionale Mastercard gratuita e fino al 4,75% sui tuoi risparmi vincolando da 6 a 60 mesi. Se non vuoi vincolare, hai incluso Conto Progetto, il tuo conto deposito completamente gratuito che, in questo caso, non ha nessuna durata predefinita.

Con Banca progetto, dunque, i vantaggi sono del tutto numerosi:

Usufruisci di un conto corrente a canone zero, remunerato al 2,5% fino al 31/3/2024 con in più una carta di debito internazionale Mastercard gratuita;

Aprendo Conto Key, avrai anche Conto Progetto, il tuo salvadanaio senza nessuna durata predefinita. Potrai sempre riavere la piena disponibilità delle tue somme entro 32 giorni, senza perdere nulla di interessi.

Non a caso, Conto Key nasce per aiutarti nella gestione delle tue finanze e, proprio per questo motivo, nasce come conto corrente a canone zero per le tue spese quotidiane; offrendoti addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA, bonifici istantanei e potrai anche richiedere una carta di debito internazionale Mastercard gratuita.

Vuoi intestare il conto anche ad un tuo familiare? Nessun problema perchè Conto Key può essere cointestato a due titolari. Nel caso volessi usufruire di questa opzione, ricordati di tenere a portata di mano anche tutti i documenti e le informazioni relative all’altro intestatario. Che aspetti? Puoi aprire Conto Key online attraverso il processo di registrazione che trovi nella pagina web dedicata, inserendo alcuni semplici dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.