Scegli Conto Sella, ti offre molto di più delle altre banche

Stai cercando un conto corrente digitale che ti offre molto di più delle altre banche, al contempo semplice e sicuro? La risposta alle tue ricerche è Conto Sella.

Si tratta di una soluzione di banking online pensata da Banca Sella, con i servizi principali da gestire esclusivamente tramite un’app intuitiva.

Il Conto Sella dispone di IBAN italiano, carte di debito e credito e servizi moderni e digitali. Inoltre, la promo in corso ti consente di ottenere 3 mesi di canone gratuito con Conto Start e una riduzione dello stesso per i conti Premium e Circle.

Conto Sella: cosa offre molto di più delle altre banche?

Cosa offre molto di più delle altre banche questo conto digitale? Innanzitutto prelievi illimitati e gratuiti presso gli ATM Sella, a cui si aggiungono i bonifici online gratis e senza limiti in Italia e nei Paesi SEE.

La carta di debito, anch’essa gratuita se la richiede in fase di apertura del conto, ha un IBAN italiano e ti consente di effettuare acquisti ovunque senza pagare commissioni.

Poi ci sono funzionalità aggiuntive veramente eccezionali: un Salvadanaio digitale per risparmiare, il servizio Statistiche per monitorare le spese e l’invio istantaneo di denaro agli altri utenti Sella.

Inoltre è presente un aggregatore conti di altri istituti bancari, che ti consente di tenere sotto controllo tutti i tuoi conti dall’app Sella.

Come anticipato, i conti Sella sono tre: Start, Premium e Circle. Con conto Start non paghi il canone per tre mesi, con conto Premium paghi 1,50 euro anziché 5 euro, mentre con Conto Circle il canone nei primi tre mesi è di 5 euro anziché 8 euro.

Per aprire uno di questi conti, devi cliccare sul link qui sotto e avviare la procedura di apertura:

Quella del Conto Sella è una scelta oculata, poiché sarai in grado di tenere sotto controllo le tue finanze in modo semplice e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.