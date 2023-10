Scegli il conto Tot e semplifica la gestione amministrativa

Il conto corrente Tot è un prodotto realizzato in collaborazione con Banca Sella, che mira a semplificare la gestione aziendale dei fondi con degli strumenti appositi, integrati nel conto corrente. In abbinamento a una carta di credito VISA Business, con diversi vantaggi, permette comodamente di pagare tutte le imposte, gestire la contabilità e incassare subito i pagamenti.

Ecco cosa include nel dettaglio.

Conto corrente Tot: la gestione amministrativa non è mai stata così facile

Aprendo il conto corrente Tot avrete a disposizione un IBAN interamente italiano con la possibilità di emettere bonifici SEPA online, per un massimo di 250.000€, nonché effettuare pagamenti SDD per la gestione di utenze e finanziamenti, modelli F24, Entratel e Fisconline per deleghe I24 al commercialista, pagamento PagoPA verso la pubblica amministrazione e pagamenti RiBa.

La carta di credito VISA Business consente di effettuare acquisti online e presso i negozi fisici in tutto il mondo, con il massimo livello di sicurezza disponibile per i pagamenti digitali. Permette di prenotare hotel e auto e protegge in caso di furto o smarrimento. È compatibile con i portafogli virtuali come Apple Pay e Google Pay e ha ben 3 livelli di sicurezza: PIN virtuale, codice OTP tramite SMS e riepilogo finale della transazione. Anche quando non la usate, sarete protetti dalle assicurazioni incluse per furto di contante o dei beni acquistati, frodi, addebiti o prelievi non autorizzati. È possibile gestirla direttamente dal pannello, impostando limiti di spesa e prelievo o bloccandola temporaneamente.

Gli strumenti forniti con il conto corrente Tot vi permettono di gestire l’amministrazione contabile in maniera indipendente dal sistema di fatturazione che utilizzate. Ciò è possibile grazie all’uso di un sistema unico, che semplifica tutte le informazioni necessarie per l’amministrazione dell’azienda e le rende disponibili in un unico posto. Il supporto è inoltre sempre disponibile a guidarvi passo dopo passo per l’utilizzo della piattaforma, sia tramite chat, che email o attraverso un forum ufficiale.

Rendete tutto più facile adesso con il conto corrente Tot!

