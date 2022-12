Scegli VIABUY: hai un conto con Prepaid MasterCard senza banca

Grazie a VIABUY ottieni una soluzione per le tue spese e i tuoi risparmi davvero vantaggiosa. Aprendo questo conto online ricevi subito un IBAN e una carta Prepaid MasterCard senza avere bisogno di una banca di appoggio. Avrai tutto questo in pochi giorni.

Il vantaggio è che con la Prepaid MasterCard hai una carta di pagamento identica a una carta di credito normalissima. I numeri sono in rilievo e il suo aspetto è di pregio. Non vedrai nessuna differenza rispetto a una “vera” carta di credito.

Inoltre, avrai il controllo delle spese senza scoperti. Ciò vuol dire che puoi spendere solo il denaro che hai ricaricato sul conto. Niente male vero? Tra l’altro potrai ricaricarlo in modo semplice e veloce tramite bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molte altre opzioni.

Apri ora il tuo conto VIABUY per te tanti vantaggi e libertà di acquisto

Liberati dalle banche con il conto VIABUY. Avrai un IBAN personale lussemburghese e tedesco, la carta Prepaid MasterCard e un’app per smartphone funzionale e intuitiva. Non avrai nessuna linea di credito. Potrai spendere solo l’intero saldo disponibile sia per pagamenti con carta (identica a una carta di credito) che per trasferimenti bancari.

Tutti possono aprire un conto. Infatti, non ci sono controlli di solvibilità. Quindi se hai avuto un passato economicamente difficile non sarai schedato, ma potrai accedere a una soluzione decisamente pratica e vantaggiosa, proprio per tutti. Così non sarai tagliato fuori laddove è necessaria una carta di credito.

I tuoi soldi saranno al sicuro. L’istituto di moneta elettronica che emette la tua VIABUY Prepaid Mastercard è autorizzato e regolamentato dall’Unione Europea. Perciò puoi dormire sonni tranquilli. Inoltre, avrai sempre e comunque per ogni acquisto la garanzia di rimborso totale Zero Liability che ti protegge dalle frodi.

Quindi scegli la soluzione senza banca con Carta Prepaid MasterCard che è a tutti gli effetti come una carta di credito normale, ma senza anticipo di denaro. Gestirai tutti gli acquisti solo in base a quanto denaro hai depositato sul conto. Apri subito VIABUY e goditi la vera libertà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.