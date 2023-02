Scegli VIABUY, la tua soluzione a costo zero

VIABUY è un’alternativa valida alla carta di credito soprattutto perché è una soluzione a costo zero, senza banca, anonima e priva di una linea di credito.

Si tratta a tutti gli effetti di una carta prepagata che opera sul circuito MasterCard con codice IBAN, il quale consente di effettuare le principali operazioni bancarie di un classico conto corrente.

Chiunque può richiederla, anche chi è un cattivo pagatore o un moroso poiché non vengono fatte verifiche di solvibilità e non bisogna dimostrare il proprio reddito.

Soluzione a costo zero? VIABUY

La richiesta di VIABUY è talmente semplice che anche chi è poco avvezzo alla tecnologia riuscirà a portarla a termine.

Nella pagina ufficiale della carta prepagata basta semplicemente cliccare su APRI ORA IL TUO CONTO e procedere senza troppa fatica, talaltro gratuitamente.

A procedura completata, e dopo aver scelto tra la carta di color oro e quella di colore nero, si avrà tra le mani una carta prepagata con IBAN lussemburghese e tedesco con cui inviare bonifici gratuitamente.

VIABUY non è legata a nessuna banca in particolare, quindi non è rintracciabile. In tal senso, i vantaggi sono davvero notevole in termini di sicurezza, comodità e privacy.

Con la carta si possono effettuare acquisti online e nei negozi fisici e prelevare presso gli ATM italiani e del resto del mondo. Tutto ciò è possibile grazie al circuito MasterCard.

Esteticamente la carta VIABUY somiglia in tutto e per tutto a una carta di credito, poiché riporta in rilievo tutti i numeri (IBAN, scadenza, nome del titolare).

Il costo di attivazione della carta prepagata non è gratuito, poiché si paga 69 euro una tantum. Per quanto riguarda il canone annuale, il costo è di 19 euro al mese.

La carta può essere ricaricata tramite bonifico SEPA, Giropay e SOFORT. Inoltre, con il rimborso Zero Liability, MasterCard protegge dalle possibili frodi.

Una carta prepagata completa, che consente un utilizzo a 360 gradi. Avvalersene significa essere svincolati da costi nascosti e dall’occhio vigile di una banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.