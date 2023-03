Sconto 200€ con Carta Oro American Express: ultimi giorni per averlo

Ultimi giorni per approfittare dell’ottima promozione American Express: tutti i nuovi utenti che scelgono Carta Oro entro il 22 marzo 2023, potranno ottenere ben 200 euro di sconto sui propri acquisti, spendendo un minimo di 2.000 euro nei primi tre mesi di emissione della Carta. Inoltre, ogni nuovo titolare potrà beneficiare di un anno di canone completamente gratuito, che diventerà di 14 euro al mese a partire dal secondo anno.

La promozione, come abbiamo visto, è a tempo limitato: si tratta di un’opportunità davvero unica per chi desidera usufruire di tutti i vantaggi di una tra le carte di credito più ricercate e – al tempo stesso – ottenere un risparmio in termini economici non indifferente.

Carta Oro American Express: tutti i vantaggi

Un servizio di pagamento di alto livello, unito a vantaggi esclusivi: insieme fanno Carta Oro American Express, ricca di servizi che la collocano di diritto nel panorama delle carte di credito di livello superiore.

Tra i vantaggi principali, impossibile non nominare la copertura assicurativa che ti protegge in caso di furto o danneggiamento dei beni acquistati e per ritardi nel volo o nella consegna del bagaglio, l’iscrizione al Programma Priority Pass che ti garantirà l’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo e l’adesione al Club Membership Rewards, che ti premia per ogni euro speso con la tua Carta Oro. Completa il pacchetto il voucher annuale da 50 euro in regalo ogni anno, da sfruttare per le tue gite fuori porta.

Carta Oro funziona come una qualsiasi carta contactless: ti basta avvicinarla al POS per pagare importi fino ai 50 euro senza digitare il tuo PIN. Se sei un nuovo cliente, potrai accedere ancora per pochi giorni al bonus di benvenuto che American Express ha preparato per te: non solo quota gratis per un intero anno, ma anche uno sconto di ben 200 euro di sconto sui tuoi acquisti con carta, spendendo 2.000 euro nei primi tre mesi dall’emissione.

Per richiedere la tua nuovissima Carta Oro ti basterà collegarti a questo link ed essere in possesso di alcuni requisiti:

Essere maggiorenne e residente in Italia, oppure avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA

Documento di identità in corso di validità, inclusi Carta d’Identità, Passaporto o Patente

Codice Fiscale, oppure Carta d’Identità elettronica o Tessera Sanitaria

Avere un reddito annuale lordo di almeno 25 mila euro

Al momento della registrazione, ricordati di tenere a portata di mano i seguenti dati: informazioni bancarie quali IBAN, nome della tua Banca e anno di apertura conto, un documento d’identità valido e il tuo codice fiscale. La promozione è valida soltanto fino al 22 marzo.

