Sconto di 250€ con la Carta Oro American Express: non lasciartelo sfuggire

Ci sono carte di credito e…CARTE DI CREDITO. Diciamo questo perché Carta Oro di American Express si distingue in questo panorama finanziario per diversi motivi.

Oltre a essere prestigiosa e vantaggiosa, offre adesso uno straordinario sconto di 250€ direttamente sull’estratto conto. Come ottenerlo? Scopriamolo.

Regalo di 250€ per i titolari di Carta Oro

La nuova promo di Carta Oro American Express è di quelle irrinunciabili. Se spendi almeno 3000€ nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta, potrai ottenere uno sconto immediato di 250€. Devi però attivare la carta di credito entro il 22 febbraio 2024.

Al di là dello sconto iniziale, questa carta offre diversi vantaggi che ti agevoleranno in tanti aspetti. Partiamo dalla quota annuale: è gratuita nel primo anno, poi è di soli 20€ al mese.

La linea di credito messa a disposizione da America Express arriva fino a 15.000 euro. Inoltre, puoi scegliere tra il pagamento a saldo o a rate.

Avrai anche l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, il quale ti offre l’accesso a più di 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo, con due ingressi gratuiti all’anno. Inoltre, ogni anno otterrai un voucher viaggi di 50€ e uno sconto annuale di 50€ per gli acquisti su Vivaticket.

Per non far mancare nulla ai propri clienti, American Express offre l’iscrizione gratuita al programma The Hotel Collection, con i crediti che arrivano fino a 100 dollari da usare per i servizi accessori dell’hotel. Non mancano neanche gli sconti esclusivi per noleggiare auto in Italia presso Hertz e Avis.

Insomma, Carta Oro American Express è più di una semplice carta di credito. Ecco perché va distinta da tutte le altre offerte. Per richiederla, devi avere un reddito di almeno 25.000 euro, essere residente in Italia e possedere un conto bancario o postale operante sul circuito SEPA.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.