Scopri Aruba Hosting e risparmia fino all’82% sul piano annuale

Un sito web è una vetrina essenziale per farsi conoscere su internet, magari con un blog personale, oppure per espandere il proprio business grazie ad un e-commerce. Sul mercato esistono diverse offerte convenienti, che propongono opzioni interessanti. Una di queste è Aruba Hosting, che offre spazio e traffico illimitati ad un prezzo veramente eccezionale. Fino al 20 dicembre 2022, acquistando un piano hosting per creare un sito web o per trasferire il tuo precedente sito, puoi approfittare di uno sconto fino all’82% sul prezzo per il primo anno. Aruba è un web hosting italiano, veloce e sicuro. Aggiorna giornalmente i sistemi operativi per fornire un’adeguata sicurezza dei dati personali, crea una copia fisica dei dati ogni 10 minuti su un secondo storage su un diverso data center, effettua backup regolari del sito e monitora costante le vulnerabilità del sito, per fornire un’immediata risoluzione.

Aruba Hosting: i vantaggi dei piani in dettaglio

Il piano Hosting Basic di Aruba offre spazio su disco e traffico illimitato e può essere personalizzato aggiungendo i servizi che preferisci. Questo piano include inoltre 1 dominio per il tuo sito web, 5 caselle e-mail da 1 GB, completa gestione DNS, Webmail Aruba, più di 200 applicazioni disponibili, la possibilità di accedere al pannello di controllo, certificato SSL DV, protezione da malware e assistenza 24/7. Il suo prezzo è di soli 7,99 euro + IVA per il primo anno, con uno sconto del 75% sul prezzo originario di 30,99 euro + IVA. Il piano Hosting Easy è un upgrade del precedente. Offre caselle e-mail (POP3/IMAP) illimitate, 5 database da 1 GB, backup per database e altri servizi opzionali inclusi. È disponibile al prezzo di 9,99 euro + IVA per il primo anno, scontato dell’82% sul prezzo originario di 55 euro + IVA.

Se invece vuoi creare un sito usando un CMS, puoi optare per il piano Hosting WordPress. Oltre alle opzioni già citate, questo include 1 database MySQL, caselle e-mail da 1 GB, Aruba Webmail, migliaia di temi e plugin per il tuo sito, e-mail IMPA e, naturalmente, WordPress preinstallato. Questo piano è disponibile al prezzo di 9,99 euro + IVA per il primo anno (con uno sconto del 75% rispetto al prezzo standard). Dal secondo anno in poi, il prezzo sarà di 39 euro + IVA.

