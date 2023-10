Scopri "Back to the ‘50’s" di HYPE e ottieni un buono da 50 euro

Vuoi aprire un nuovo conto bancario per le tue spese quotidiane, che sia gratis, ma che ti offra anche diversi vantaggi? Se la risposta è sì, HYPE è il servizio che fa al caso tuo. Infatti, questo conto gratuito ti permette di gestire al meglio le tue spese quotidiane tramite la pratica app e ti offre una carta virtuale Mastercard immediatamente attiva e protetta da crittografia (se preferisci la carta fisica puoi sempre richiederla ad un costo di 9,99 euro una tantum). Oltre a offrirti diversi servizi vantaggiosi, fino al 22 ottobre puoi approfittare di una promozione imperdibile, chiamata “Back to the ’50’s”. Se apri un conto HYPE Next o Premium, inserisci il codice sconto “HYPE50” in fase di registrazione, ti fai accreditare lo stipendio o la pensione nel nuovo conto e spendi 50 euro (entro 60 giorni dall’apertura del conto), HYPE ti rimborserà l’importo speso.

HYPE: un conto vantaggioso per risparmiare sulle spese quotidiane

Aprendo un conto HYPE avrai sin da subito un numero IBAN attivo in app. La registrazione online è semplice, dura pochi minuti e non avrai bisogno di alcun documento cartaceo. Potrai inoltre effettuare prelievi senza commissioni in tutto il mondo ed effettuare bonifici istantanei. Questa piattaforma ti consente anche di ricaricare il tuo conto (fino a 15.000 euro) anche in contanti presso supermercati, bar, edicole e tabacchi, ottenere cashback (fino al 10%) sui tuoi acquisti online e nei negozi, ma anche assicurare i tuoi veicoli e richiedere prestiti fino a 50.000 euro. Infine, tramite l’applicazione dedicata, potrai tenere le tue spese sotto controllo, impostare obiettivi di risparmio (grazie alla funzione Box di risparmio) ed effettuare scambi di denaro in tempo reale.

HYPE è il conto conveniente e con svariati servizi dedicati che ti permette di gestire le tue spese giornaliere e risparmiare. Cerchi un conto affidabile che ti offra sempre il meglio a canone zero? Non ti resta che provare HYPE!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi