Scopri come gestire la tua P. IVA gratuitamente con Flex Tax

Con Flex Tax puoi accedere gratuitamente a un gestionale e a una rete di commercialisti e consulenti fiscali online. Stiamo parlando di una piattaforma che potrebbe rivoluzionare e al tempo stesso semplificare la gestione di tutte le pratiche che coloro che hanno una P.IVA devo costantemente portare a termine. Sembrerebbe, infatti, che oltre 25.000 persone abbiano deciso di utilizzare questa piattaforma per poter gestire al meglio la propria partita iva.

Chi ha una Partita Iva sa infatti che non è semplice gestirla senza l’aiuto di professionisti. Flex Tax nasce con l’obiettivo di creare un servizio di commercialista online che offre un supporto completo a chiunque decida di accedere in piattaforma.

Diverse sono le possibilità per usufruire del servizio. Nello specifico, Flex Tax ti dà la possibilità di creare un account gratuito e avere accesso ad una vasta gamma di servizi come ticket di assistenza fiscale (10 all’anno); fatturazione elettronica, attivabile pagando 19 euro + IVA un tantum, con 100 fatture elettroniche incluse; fatturazione cartacea e simulatori di imposta.

Per chi cerca un servizio ancora più completo non mancano le possibilità di scelta: con il modulo FlexSupport puoi ricevere assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali Flex Tax e supporto dal Team tecnico per l’utilizzo del gestionale FlexSuite, mentre con FlexInvoice puoi fare fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite, gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valuta diverse e creare preventivi. Se vuoi effettuare previsioni sulle tasse da pagare, calcolare le ritenute d’acconto e l’Iva puoi inoltre affidarti alle funzionalità di FlexTools.

Vuoi aprire una Partita Iva? Con Flex Taxi puoi farlo senza nessun problema, in regime forfettario o ordinario semplificato, come professionista, con iscrizione in Camera di Commercio come commerciante o artigiano a partire da 279€ + Iva all’anno facendo riferimento al piano Flex Tax Plus.

Che aspetti? Accedi al sito web Flex Tax e affidati alla rete di professionisti per gestire la tua partita Iva gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.