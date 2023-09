Scopri come Revolut Business può aiutarti a gestire il tuo flusso di cassa

Se hai un’azienda, sai quanto sia fondamentale gestire in modo efficiente il flusso di cassa. La buona notizia è che ora hai a disposizione una soluzione completa che può semplificare la tua vita imprenditoriale: Revolut Business. Questa piattaforma è stata progettata per offrire una serie di strumenti intelligenti che ti aiuteranno a far crescere la tua azienda, a gestire le tue finanze in modo più efficiente e a risparmiare tempo e denaro. Registrati oggi e sblocca un mese di un piano a pagamento senza costi di abbonamento.

Pagamenti internazionali e conti multivaluta: i vantaggi

Una delle caratteristiche distintive di Revolut Business è la semplicità con cui ti permette di affrontare i pagamenti internazionali. Grazie a questa piattaforma, puoi inviare denaro in tutto il mondo senza dover affrontare le complicate procedure bancarie tradizionali. I tassi competitivi garantiscono che tu possa risparmiare denaro su ogni transazione. Inoltre, i conti multivaluta ti consentono di tenere traccia delle tue finanze in più valute, semplificando la gestione dei rapporti commerciali internazionali.

Revolut Business ti offre un controllo completo sulle tue spese aziendali. Utilizza le carte aziendali e gli strumenti come le Statistiche e le Spese per monitorare le tue finanze in tempo reale. Questo ti aiuta a prendere decisioni finanziarie più informate e a mantenere le spese sotto controllo senza stress. Con Revolut Business, infatti, puoi dare al tuo team maggiore autonomia attraverso le carte di debito aziendali fisiche e virtuali. Gestisci le spese e le autorizzazioni da un’unica piattaforma, evitando complicazioni inutili con le spese automatizzate.

La gestione finanziaria non riguarda solo le spese, ma anche la pianificazione per il futuro. Revolut Business ti offre gli strumenti necessari per scoprire nuovi flussi di entrate, gestire i rischi e pianificare con saggezza. Puoi anche cambiare denaro a tassi competitivi in oltre 25 valute diverse, tutto da un’unica piattaforma e farti pagare più rapidamente dai tuoi clienti grazie alla fatturazione intelligente.

Per semplificare ulteriormente la tua gestione finanziaria, Revolut Business offre integrazioni con software di contabilità come Xero o Quickbooks. Questo ti permette di risparmiare tempo prezioso e di mantenere i tuoi registri finanziari sempre aggiornati. Inoltre, con la funzione “Tap to Pay on iPhone“, ora disponibile su Revolut Business, puoi accettare pagamenti contactless direttamente dal tuo iPhone, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Revolut Business offre anche un’API Business per integrare i tuoi strumenti aziendali e automatizzare i pagamenti, garantendo un’esperienza personalizzata. Inoltre, l’app mobile ti consente di accedere in modo semplice e sicuro al tuo conto Revolut Business dal tuo telefono, assicurando la protezione dei tuoi fondi attraverso sistemi di sicurezza tecnologici avanzati.

Quattro Piani, un obiettivo: soddisfare le tue esigenze

Revolut Business offre quattro piani:

Free: senza canone mensile per iniziare con le funzionalità di base

senza canone mensile per iniziare con le funzionalità di base Grow: a soli 25 euro al mese per una crescita sostenibile

a soli 25 euro al mese per una crescita sostenibile Scale: a 100 euro al mese per aziende in espansione

a 100 euro al mese per aziende in espansione Enterprise: un piano su misura per le grandi aziende

In conclusione, se desideri semplificare la gestione finanziaria della tua azienda, risparmiare denaro e ottenere maggiore controllo, Revolut Business è la risposta. Un’unica piattaforma che offre una vasta gamma di strumenti per supportare il successo del tuo business. Apri subito il tuo conto Revolut Business e sblocca un mese di un piano a pagamento senza costi di abbonamento.

