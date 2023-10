Scopri ControCorrente IBL e approfitta del conto gratis per un anno

Ti piacerebbe aprire un conto corrente vantaggioso che sia differente rispetto alle attuali offerte dei maggiori istituti di credito e ti permetta di risparmiare veramente? Prova IBL Banca e la sua offerta “ControCorrente”. Questo conto ti offre un anno di canone zero (per attivazione entro il 16 ottobre 2023). Al termine dell’offerta potrai anche decidere di scontare o azzerare del tutto il canone, accreditando lo stipendio o la pensione (con entrate minime pari a 800 euro). A questa offerta, IBL aggiunge anche un tasso lordo garantito fino al 3,30%, in base al saldo liquido giornaliero.

IBL Banca: tutti i vantaggi di andare ControCorrente

IBL Banca ti offre un conto corrente completo, gestibile direttamente tramite l’app IBL E-Bank Mobile. Inoltre, potrai beneficiare di servizi innovativi, come Plick, che ti permette di inviare denaro o effettuare bonifici utilizzando semplicemente il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail del destinatario. Se viaggi spesso in auto, puoi richiedere il Telepass in una delle filiali IBL, in modo da non doverti preoccupare dei pagamenti in autostrada. Se scegli il pacchetto Semplice, avrai una carta di debito da poter utilizzare per i tuoi acquisti in Italia e all’estero. Con il pacchetto Straordinario potrai anche richiedere una carta di credito ad un prezzo speciale. Le carte IBL sono compatibili con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, in modo da poter pagare tranquillamente da smartphone. Infine, se attivi Time Deposit entro il 31 dicembre, puoi vincolare somme e ottenere un rendimento lordo fino al 4% a partire da 6 mesi.

Puoi attivare il conto ControCorrente in pochi passi, anche utilizzando lo SPID. Passando a ControCorrente, la banca penserà anche a trasferire il tuo vecchio conto sul nuovo. Infine, accreditando la pensione o lo stipendio, puoi recarti in filiale e richiedere Mi Fido, il servizio di affidamento in conto corrente di IBL Banca, che consente di ottenere una somma di denaro aggiuntiva rispetto al saldo disponibile, in modo da avere maggiore liquidità e poter far fronte a spese impreviste.

