Scopri un nuovo modo di fare acquisti con Revolut

Revolut è un conto online conveniente è sempre affidabile, che permette di fare acquisti utilizzando la carta virtuale o fisica. Scelto già da 35 milioni di utenti in tutto il mondo, Revolut è un conto sicuro, che non diffonde i tuoi dati e permette transazioni sicure grazie all’autenticazione a due fattori. Il piano Standard di Revolut è gratuito e offre un solo conto con accesso completo. Potrai configurarlo in pochi minuti e ottenere subito una carta virtuale per i tuoi acquisti, già operativa prima dell’arrivo di quella fisica. Con Revolut potrai inoltre inviare (o ricevere) denaro in più di 29 valute, con trasferimenti istantanei e gratuiti tra i clienti Revolut. Puoi inoltre convertire fino a 1000 euro al mese nella valuta di tuo interesse. Infine, questo piano ti permette anche di effettuare 5 prelievi gratuiti (in Italia o all’estero) fino a 200 euro al mese.

Revolut: i vantaggi dei piani in abbonamento

Se desideri di più, puoi optare per il piano Plus, al prezzo di 2,99 euro al mese. Potrai avere ad esempio vantaggi come la protezione sulle spese quotidiane (per un massimo di 1000 euro), rimborsi entro 90 giorni per gli acquisti effettuati con la carta Revolut o la copertura fino a 1000 euro sui biglietti acquistati, 2 conti con accesso completo (grazie a Revolut <18) e assistenza prioritaria tramite chat. Per maggiore flessibilità, scegli Premium, al prezzo di 7,99 euro al mese. Oltre ai vantaggi di Plus potrai prelevare fino a 400 € al mese senza commissioni, effettuare conversioni di valuta illimitate e risparmiare il 20% sulle commissioni dei bonifici internazionali. Potrai inoltre avere sconti esclusivi per i tuoi viaggi, copertura in caso di bagaglio smarrito o rubato e fino al 5% di cashback sugli alloggi.

Il piano Metal, al prezzo di 13,99 euro al mese, permette l’accesso completo a 5 conti. Inoltre, è previsto un limite di prelievi fino a 800 euro e cashback sugli alloggi al 10%, lo sconto del 40% sulle commissioni dei bonifici e copertura completa e fino 1 milione di euro di assicurazione responsabilità personale. Infine, Revolut offre il piano Ultra, al prezzo di 45 euro al mese. Questo piano offre tutti i vantaggi, dei precedenti, più un limite di 2000 euro al mese sui prelievi, nessun costo di commissione sui bonifici e accesso illimitato alle lounge aeroportuali. Revolut ti permette di pagare il tuo piano come meglio credi. Puoi optare per il pagamento mensile o per la soluzione annuale. In quest’ultimo caso verrà applicato uno sconto.

