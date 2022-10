Scopriamo che tipo di banca è Advanzia e cosa offre

Fondata in Lussemburgo nel 2005, Advanzia Bank è una banca digitale che offre carte di credito principalmente a clienti privati, aziende e istituzioni finanziarie, ma anche conti deposito.

Ai clienti privati italiani Advanzia Bank offre la Carta YOU, carta di credito gratuita e particolarmente vantaggiosa che può essere utilizzata in tutto il mondo.

Esistono anche carte di credito speciali come la Mastercard Gold Gebührenfrei in Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, la Carte Zero in Francia e la Tarjeta YOU in Spagna.

Advanzia Bank conta attualmente 2,1 milioni di clienti con carte di credito proprie, 2,2 miliardi di euro in conti di deposito detenuti da clienti e 262 partner commerciali.

Advancia Bank è, quindi, un istituto bancario online e questo si riflette anche nella procedura di richiesta di Carte YOU, che può essere fatta entrando in questa pagina e compilando l’apposito modulo. La carta può essere richiesta dai residenti in Italia che abbiano almeno 18 anni.

di banca Advanzia: cosa permette di fare

Gli utenti di Carta YOU ricevono una serie di vantaggi, tra cui la massima flessibilità nella gestione delle proprie finanze, nessun canone annuale per sempre e la possibilità di gestire le proprie transazioni online e le proprie spese.

Con Carta YOU di banca Advanzia è possibile pagare in un’unica soluzione oppure a rate tutto ciò che si desidera e prelevare presso tutti gli sportelli ATM MasterCard del mondo.

Inoltre, tramite l’app, si possono controllare i movimenti effettuati in un determinato periodo e guardare il saldo attuale. Con la stessa app si possono anche effettuare pagamento usando semplicemente il dispositivo mobile.

È presente un’assicurazione di viaggio completa e gratuita, che offre una totale copertura durante il viaggio.

Sarà possibile effettuare un pagamento differito fino a 7 settimane, su cui non verranno calcolati degli interessi sugli acquisti. Non c’è neanche bisogno di cambiare istituto, poiché con Carta YOU si può usare il conto di cui si è già titolari.

