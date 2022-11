Se cerchi una soluzione digitale per liberi professionisti, scegli Finom

Starup fintech lanciata nel 2019, Finom è specializzata in fatturazione elettronica ed è una soluzione digitale che si rivolge a liberi professionisti e piccole aziende.

Il conto business di Finom è dedicato anche alle corporate e può essere utilizzato da un massimo di 20 persone per gestire la fatturazione elettronica in modo centralizzato.

Da più di un anno Finom ha introdotto un conto corrente aziendale come servizio aggiuntivo. È uno dei migliori strumenti per le piccole imprese offerti da questa società fintech olandese.

Finom è infatti l’unica società in Italia a offrire servizi bancari e fatturazione elettronica sulla stessa piattaforma.

Il conto è stato creato tramite una partnership con Solarisbank, piattaforma tedesca di Banking-as-a-Service.

Questa partnership ha permesso a Finom di creare un conto con IBAN italiano e una carta di debito Visa a basso costo.

Il canone mensile è tra i 5 e i 15 euro, i prelievi per i primi 2 mesi sono gratuiti per il piano Solo, mentre per il piano Start i primi 5 mesi. Si pagano 100 euro di imposta di bollo all’anno.

Per aprire un conto con Finom basta accedere a questa pagina e cliccare su “Apri il conto”.

Soluzione digitale ideale per i liberi professionisti

Una soluzione digitale offerta da Finom che è particolarmente utile è la possibilità di inviare le fatture elettroniche ai clienti.

Dopo aver creato una fattura, si può scegliere il modo con cui inviarla. Basta fare clic su “Invia fattura elettronica” sul lato sinistro dello schermo per visualizzare i diversi metodi offerti.

È possibile copiare e condividere il link, inviarlo via e-mail per il download o inviarlo tramite Facebook Messenger, WhatsApp o Telegram.

Il Codice Destinatario della fintech è KGVVJ2H, il quale permette il riconoscimento del software utilizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questo codice andrà comunicato ai clienti e registrato nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.