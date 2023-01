Se hai una partita IVA, apri questo conto HYPE per gestire il tuo business

Chi ha appena aperto una partita IVA e sta cercando una soluzione per gestire la propria attività a livello finanziario, il conto HYPE Business fa al caso suo.

Creato dal Gruppo Sella, questo conto online è particolarmente indicato per liberi professionisti e ditte individuali.

Conto HYPE Business, oltre a offrire ai propri clienti tutte le funzionalità di un conto corrente classico, include anche una serie di servizi molto utili con cui organizzare nei minimi dettagli gli aspetti della propria attività.

Come detto in precedenza, HYPE è la soluzione digitale di Banca Sella che mette insieme un conto e uno strumento di pagamento, con servizi bancari all’insegna dell’innovazione, come investimenti, prestiti, piani di risparmio ed esclusive offerte commerciali.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che HYPE offre anche tre conti per i privati: HYPE Base, HYPE Next e HYPE Premium.

I vantaggi del conto HYPE Business per i possessori di partita IVA

Dove aprire il conto HYPE Business? Entrando QUI, inserendo il proprio indirizzo email e cliccando su Registrati.

Una volta che il possessore di partita IVA avrà aperto il conto, otterrà quanto segue:

una carta di debito operante sul circuito MasterCard per pagare sia online che negozi fisici e per prelevare denaro dagli sportelli ATM;

operante sul circuito per pagare sia online che negozi fisici e per prelevare denaro dagli sportelli ATM; effettuare bonifici SEPA gratis , tra cui 10 istantanei ogni mese;

, tra cui 10 istantanei ogni mese; assistenza h24 e 7 giorni su 7 tramite WhatsApp o chat.

Non ci sono limiti di ricarica. Inoltre, HYPE Business non prevede alcun costo di attivazione, ma ogni mese andrà pagato il canone di 2,90 euro.

Questo conto offre anche interessanti servizi, come Risparmi, che consente di pianificare dettagliatamente una linea di risparmio con le scadenze più importanti fissate.

Poi c’è la funzione Radar, la quale consente di monitorare entrate e uscite da altri conti attraverso l’app. C’è anche un’assicurazione esclusiva, che è completa e personalizzabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.