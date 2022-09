Se hai una Partita IVA dovresti aprire un conto business online

Un conto business, sostanzialmente, funziona alla stregua di un conto corrente appartenente a un privato. È possibile aprirlo sia in filiale che online, è previsto un codice IBAN, offre la possibilità di effettuare pagamenti e ricevere addebiti e può essere collegato a una carta di credito.

Detto ciò, con chi conviene aprirne uno? Online ci sono tante aziende che offrono il servizio di inviare e ricevere denaro, ma Wise è annoverata tra le migliori.

Wise Business è un conto online gratuito multivaluta. Il conto consente di pagare, ricevere e fare acquisti a tassi di cambio reali in tutto il mondo.

Può essere utilizzato anche per saldare fatture, acquistare scorte e gestire le buste paga in oltre 70 Paesi a un costo inferiore 14 volte a quello di PayPal.

Dal 2011 ha aiutato milioni di persone e aziende in oltre 70 Paesi a inviare denaro a casa. È legalmente registrata presso diverse autorità finanziarie, il che gli consente di operare in tutto il mondo.

Dispone anche di un sistema di sicurezza completo che protegge tutte le transazioni con un sistema crittografico HTTPS e autenticazione a due fattori.

Come aprire un conto business con Wise

Per creare un conto business con Wise, è necessario innanzitutto entrare in questa pagina e cliccare in alto a destra su “Registrati”.

Si aprirà una pagina in cui si dovranno inserire alcuni dettagli personali e del proprio business. Prima di iniziare a trasferire denaro, bisogna attendere che il conto venga confermato.

La API aperta consente di collegare l’account agli strumenti aziendali. Ciò significa che sarà possibile automatizzare i pagamenti e i flussi di lavoro. In questo modo, si può anche creare tutto ciò che serve per migliorare l’attività.

Wise funziona anche con un software di contabilità. È possibile collegare diversi conti e sincronizzare automaticamente le transazioni per mantenere tutto in ordine.

