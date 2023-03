Se sei un freelance, Finom è la soluzione ideale per le tue finanze

Se sei un freelance, allora saprai benissimo quanto sia particolare la tua attività.

Se da un lato hai a disposizione un’ampia libertà di scelta a livello lavorativo, dall’altra l’incertezza economica è sempre lì che aleggia sulla tua testa.

Purtroppo, in questo campo le condizioni lavorative sono prive di qualsiasi tutela. Non hai uno stipendio fisso mensile e, quasi sempre, incontri delle difficoltà a farti pagare per il lavoro svolto.

Alla luce di quanto tempo, devi assolutamente prendere in considerazione una soluzione che ti possa garantire un minimo di solidità finanziaria.

La risposta è Finom, una piattaforma che ti consente di dormire sonni tranquilli. In che modo? Andiamo a vedere.

Finom, il conto economico adatto ai freelance

Parlare di Finom significa menzionare un conto business creato per coloro che svolgono l’attività di freelance.

Ma Finom non si ferma certo al solo conto digitale, poiché offre una serie di vantaggi e servizi utili indipendentemente dal settore in cui operi.

Al conto è legato un IBAN, a cui potrai accedere a distanza di 72 ore dall’apertura del conto nella pagina ufficiale di Finom.

Con l’IBAN puoi inviare bonifici e ricevere accrediti senza pagare commissioni. Inoltre, Finom ti mette a disposizione gratuitamente delle carte fisiche e virtuali abbinate al conto.

Queste carte ti consentono di pagare online e nei negozi fisici e di prelevare denaro ovunque.

In base al piano che sceglierai, potrai avvantaggiarti di una certa percentuale di cashback che, con alcuni conti, raggiunge il 3%.

Tra gli altri vantaggi è presente la fatturazione online facilitata. Cosa aspetti? Clicca qui sotto e scegli il tuo piano ideale:

Hai a disposizione quattro tipologie di conto: Solo, che costa 5 euro al mese, Start, che costa 15 euro al mese, Premium, che è a 25 euro al mese, e Corporate, dal costo mensile di 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.