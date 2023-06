Secret Invasion: guarda la nuova serie in streaming

Samuel L Jackson è protagonista di Secret Invasion, la nuova serie in uscita oggi in esclusiva streaming su Disney Plus. La storia raccontata è quella di Nick Fury e Talos, impegnati nel tentativo di fermare gli Skrull mutaforma, infiltrati sulla Terra ormai da parecchio tempo, ma in modo segreto, ora pronti a costituire una minaccia concreta.

Si tratta di una produzione di tipo crossover per il Marvel Cinematic Universe, la prima della cosiddetta Fase Cinque che di certo non mancherà di riservare sorprese ai fan. Senza anticipare altro, per non rovinare la sorpresa, ecco la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il più recente trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane.

Nella nuova serie Marvel Studio ambientata nel presente dell’MCU, Nick Fury viene a sapere di un’invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skrull. Fury si unisce così a Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra: insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione e salvare l’umanità.

Oltre al già citato Samuel L Jackson, fanno parte del cast di attori anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir. Le riprese sono iniziate nel settembre 2021 a Londra per concludersi nell’aprile dell’anno successivo a Liverpool. La classificazione assegnata al contenuto è 16+. A comporre la prima stagione sono sei episodi in totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.