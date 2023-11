Segli Qonto e semplifica la gestione del tuo business

Qonto è una banca digitale dedicata a PMI, professionisti e freelance che offre un conto corrente aziendale completo con IBAN italiano. È possibile effettuare anche bonifici SEPA istantanei, addebiti diretti e sfruttare una pratica carta Mastercard per gli acquisti. Qonto consente inoltre di centralizzare le spese aziendali e di rimborsare i collaboratori in modo semplice e veloce. Inoltre, questo servizio integra una soluzione di contabilità che consente di generare automaticamente report finanziari. Sono previsti tre piani tariffari. Il piano Basic è la soluzione ideale per i liberi professionisti e le piccole imprese con un numero limitato di dipendenti. Questo include un conto corrente, una carta One Mastercard con un limite di pagamento di 20.000 € al mese e 30 bonifici o addebiti diretti al mese. Potrai inoltre effettuare F24 a debito e a credito e contare sul supporto 24/7. Basic è attualmente in sconto a 9 euro al mese.

Fatturazione elettronica e contabilità: i vantaggi dei piani Qonto Smart e Premium

Il piano Smart è il più conveniente. Disponibile al prezzo di 19 euro al mese, questo offre strumenti avanzati per monitorare il flusso di cassa e gestire la contabilità dal conto aziendale. Avrai un conto con un sotto-conto con IBAN dedicati, una carta One Mastercard e carte virtuali illimitate, 60 bonifici o addebiti diretti al mese. Premium offre invece il pacchetto completo con i limiti più alti e il servizio clienti prioritario 7 giorni su 7. Oltre ai vantaggi di Smart, potrai effettuare 100 bonifici o addebiti diretti al mese, avrai un conto + 4 sotto-conti con IBAN dedicati. Questi due piani permettono di accedere agli strumenti per la fatturazione elettronica e contabilità, grazie ad una dashboard avanzata, ma intuitiva.

Richiedendo la Carta Plus di Qonto potrai prelevare fino a 2.000 € ed effettuare pagamenti per un massimo di 40.000 € al mese. Inoltre, potrai i costi di commissione sui pagamenti in valuta estera saranno fissi all’1%. Passa Qonto e migliora la gestione del tuo business. Potrai provarlo gratis per 30 giorni, senza alcun vincolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.