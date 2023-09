Sei freelance? Prova gratis per 1 mese Conto Finom

Se stai cercando un conto di grande livello per la tua attività che ti permetta di fatturare avvalendoti di diversi servizi, Finom potrebbe essere la scelta giusta per te.

Sappi che si tratta di una fintech nata nel 2019 e operativa in tutta Europa. Con questo servizio, puoi avere un conto aziendale con funzionalità di fatturazione integrate, aggregazione dei conti e categorizzazione delle spese. Insomma, ti aiuta a gestire la tua attività a livello professionale.

Ma la grande novità è che può provare il conto gratuitamente per 1 mese. Clicca qui sotto e inizia la prova.

Conto Finom: provalo gratis per un mese

Il conto all-in-one di Finom è di livello top per vari motivi. Prima di tutto, ti offre un IBAN italiano e carte di pagamento con cashback, oltre alle funzioni standard per gestire le tue spese in modo più smart.

Il conto Finom è aperto a tutti, non solo per le aziende, ma anche per i freelance, con carte fisiche e virtuali e IBAN.

Ti offre tutto quello che ti serve da un conto tradizionale, ma con strumenti per semplificare la vita amministrativa e contabile. Quando apri il conto, avrai subito un IBAN italiano.

Dopo la conclusione del mese di prova, puoi scegliere liberamente se continuare a usare il conto o meno. I profili di conto disponibili sono i seguenti:

conto Solo a 5 euro al mese;

conto Start a 15 euro al mese;

conto Premium a 25 euro al mese;

conto Corporate a 100 euro al mese.

In base al conto che attiverai, potrai ottenere una percentuale di cashback che arriva fino al 3%. I piani di cui sopra sono stati esclusivamente realizzati per soddisfare le esigenze di freelance, PMI e grandi aziende.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.