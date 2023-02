Sei un freelance e vuoi gestire meglio le tue finanze? Ecco la soluzione ideale

La vita da freelance è molto particolare. Da una parte vi è l’innegabile libertà di scegliere come e con chi lavorare, dall’altra vi è un certo livello di incertezza economica.

In queste condizioni lavorative infatti, non si è particolarmente tutelati. Non esiste lo stipendio a fine mese e, molto spesso, si possono incontrare difficoltà a ricevere i dovuti pagamenti dei clienti.

In questo senso, adottare le migliori soluzioni per garantire un minimo di solidità alle proprie finanze è quasi d’obbligo. Una piattaforma come Finom, per esempio, permette senza ombra di dubbio ai freelance di dormire sonni più tranquilli.

Stiamo parlando di un conto business ideato appositamente per chi svolge questo tipo di attività lavorativa, con una serie di vantaggi ideati appositamente per i freelance di successo.

La vita da freelance è difficile: con Finom trovi lo strumento ideale per renderla più facile

Finom va oltre al semplice conto digitale, offrendo una serie di servizi utili a prescindere dal settore specifico in cui il freelance opera.

Il conto con IBAN, accessibile appena 72 ore dopo l’apertura del conto, permette di ricevere accrediti in un luogo sicuro. La possibilità di ottenere carte fisiche e virtuali gratuite abbinate al conto stesso poi, consentono una notevole flessibilità anche quando si tratta di effettuare pagamenti.

A seconda del piano scelto poi, è possibile ottenere un cashback che, in alcuni casi, può raggiungere persino il 3%. La compatibilità con il sistema Google Pay e la fatturazione online facilitata, sono altri vantaggi da non sottovalutare.

L’app mobile poi, fornisce una serie di strumenti ideali per la gestione spese, mentre l’archiviazione documenti in cloud permette di avere sempre a disposizione file e dati importanti nel contesto lavorativo.

Quanto costa Finom? Il piano base costa solo 5 euro al mese (IVA esclusa). Un prezzo che, visto quanto offerto, appare a dir poco ragionevole.

