Sei un freelance? C'è Lokky: l'assicurazione 100% digitale

“Prevenire è meglio che curare”, recita il detto. Non solo nella vita personale, ma anche in quella lavorativa: metti da parte le preoccupazioni grazie a Lokky, un intermediario assicurativo indipendente la cui missione è proporre a micro-imprese, professionisti e freelance una polizza 100% personalizzata (scegliendo tra numerose garanzie aggiuntive) e 100% digitale, tagliata su misura di ogni business.

Per te che sei freelance, Lokky prevede una serie di coperture assicurative di varia natura: tutto ciò che dovrai fare è richiedere un preventivo, rispondendo ad alcune semplici domande per avere un quadro chiaro della soluzione più adatta alla tua attività. Il vantaggio principale? Paghi solo ciò che ti serve.

L’assicurazione per freelance

Il lavoro indipendente, meglio noto con freelance, sta diventando sempre più popolare grazie alla sua flessibilità, nonché libertà di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Tuttavia, è importante considerare i potenziali rischi associati a questo stile di lavoro. Ad esempio, c’è il rischio di causare danni involontari ai clienti, che potrebbero richiedere risarcimenti, oppure di subire infortuni che impedirebbero di lavorare e quindi una fonte di reddito.

Per i lavoratori freelance, Lokky ha pensato a Cyber Risk, la polizza che ha come obiettivo quello di coprire tutte le spese e le perdite derivanti da attacchi informatici, oltre a fornire l’intervento di un esperto per il recupero dei dati persi e la pulizia da eventuali malware. Queste opzioni sono incluse nella versione Smart, che prevede un massimale fino a 25 mila euro.

Poi c’è la versione Top, che prevede invece un aumento del massimale fino a 250 mila euro e l’inserimento di numerose garanzie aggiuntive, tra cui una Diaria giornaliera per l’interruzione dell’attività e la copertura delle spese per il ripristino dell’immagine aziendale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.