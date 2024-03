SelfyConto: 5% annuo lordo sulle giacenze vincolate per 6 mesi

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Mediolanum, che combina convenienza, praticità e una varietà di servizi. Questo prodotto finanziario mira a soddisfare le esigenze di un pubblico moderno, proponendo un canone zero per i primi 12 mesi e un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a sei mesi per coloro che scelgono di accreditare lo stipendio.

La promozione che permette di ottenere il 5% annuo loro sui depositi è valida fino al 31 marzo 2024 ed è riservata ai nuovi clienti che attivano SelfyConto accreditando lo stipendio, e che richiederanno entro il 30giugno 2024 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi.

Caratteristiche di SelfyConto

Canone Zero per giovani e nuovi clienti: SelfyConto offrecanone zero per i giovani fino al compimento dei 30 anni e per tutti i nuovi clienti nel primo anno. Questo aspetto lo rende particolarmente attraente per gli under 30 per chi si avvicina per la prima volta al mondo bancario digitale.

Servizi inclusi nel canone: Il conto offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA online in euro, l'addebito diretto delle utenze e prelievi senza costi aggiuntivi dagli ATM nell'area euro. In aggiunta, include servizi presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo.

Le carte di pagamento di SelfyConto

L’offerta di SelfyConto include gratuitamente una carta di debito in PVC 100% riciclato, che testimonia l’attenzione della Banca Mediolanum verso la sostenibilità. Sono inoltre disponibili su richiesta carte di debito, credito e prepagate, tutte con tecnologia contactless e compatibili con Apple Pay e Google Pay.

Accessibilità e servizi aggiuntivi

App Mediolanum: La gestione del conto è facilitata dall’App Mediolanum, che permette un accesso semplice ai servizi bancari, alle funzioni di mobile payment, al trading online e al controllo delle spese.

Innovazione nel servizio: Oltre ai servizi bancari tradizionali, SelfyConto offre opzioni come la rateizzazione delle spese e l'assicurazione sulla vita, così come soluzioni per la tutela degli animali domestici, dimostrando un approccio focalizzato sulle esigenze individuali dei clienti.

L’apertura di SelfyConto è gratuita, veloce e può essere effettuata online anche tramite SPID.

