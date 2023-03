SelfyConto a canone zero per gli Under 30 e col 4% di interesse

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un conto corrente a canone zero per gli Under 30, e ora è l’occasione giusta per attivarlo.

I nuovi clienti che accreditano lo stipendio possono usufruire di una generosa offerta che include un bonus aggiuntivo di un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi semestrali.

Con questa agevolazione, trasferire i propri risparmi a Banca Mediolanum costituirà una fonte di reddito sicura e conveniente.

SelfyConto è anche azzerabile per un anno, quindi non si pagano i 3,75 euro di canone mensile.

Questo conto è dotato di una carta di debito per pagamenti per prelievi gratuiti e consente tutte le principali operazioni bancarie.

Quindi sono inclusi i bonifici SEPA, che possono essere completati tramite Home Banking, senza incorrere in costi aggiuntivi.

Canone zero per gli Under 30 e interessi al 4% se scegli SelfyConto

Attualmente la proposta di Banca Mediolanum si distingue come una delle più interessanti e vantaggiose, offrendo l’accesso ad un conto a canone zero con una serie di vantaggi aggiuntivi. La loro opzione SelfyConto offre l’opportunità di sfruttare al meglio:

una carta di debito per transazioni e prelievi di contanti in euro senza pagare commissioni ;

; si può richiedere una carta di credito , che ha un canone mensile di 1 euro e plafond di 500 euro ;

, che ha un canone mensile di e plafond di ; si possono comodamente effettuare pagamenti utilizzando i portafogli digitali più diffusi come Google Pay , Samsung Pay e Apple Pay;

, Samsung Pay e Apple Pay; sono disponibili tutte le tipologie di operazioni bancarie, compresi i bonifici e le operazioni F23 e F24 , senza oneri aggiuntivi.

, senza oneri aggiuntivi. un conto senza canone per un anno (invece di 3,75 euro al mese) con possibilità di azzerarlo successivamente, il quale sarà sempre zero per i clienti Under 30.

Impostando l’accredito dello stipendio, è possibile usufruire del 4% di interesse sui depositi di 6 mesi. Se si depositano 10.000 euro, si possono guadagnare 138 euro di interessi netti dopo 6 mesi.

Per aprire SelfyConto basta cliccare sul link qui sotto:

Il limite massimo di deposito è di 1.000.000 di euro e l’interesse massimo ottenibile dopo 6 mesi è di 13.800 euro.

Inoltre, il deposito è sempre protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

