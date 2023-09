SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 4% annuo sulle somme vincolate

SelfyConto è il conto corrente proposto da Banca Mediolanum che offre la possibilità di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi, semplicemente accreditando lo stipendio. Questo conto si può attivare direttamente online e consente di vincolare somme a partire da 100€.

Il conto corrente di SelfyConto è a canone zero per i primi dodici mesi dalla data di attivazione ed è gratuito per i clienti fino ai 30 anni. Questo permette ai più giovani di avere accesso ai servizi bancari senza alcun costo. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto di € 3,75 al mese, azzerabile.

SelfyConto semplifica la quotidianità finanziaria consentendo di effettuare senza alcun costo aggiuntivo la maggior parte delle operazioni bancarie. Il conto include tra i suoi servizi prelievi gratuiti in area euro, bonifici, addebiti di utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza commissioni aggiuntive.

Inoltre, la carta di debito associata al conto è gratuita, comoda, sicura e realizzata al 100% in PVC riciclato, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente. Per chi lo desidera, è anche possibile richiedere una carta di credito che prevede un canone annuale di soli 12 euro.

Il conto SelfyConto si può gestire completamente tramite canali digitali da web o con l’App Mediolanum. Grazie all’app di Mediolanum è possibile accedere a tutti i servizi bancari da smartphone con un semplice tocco ovunque ci si trovi.

Con SelfyConto è anche possibile accedere a numerosi servizi dedicati, come SelfyCredit Instant -che consente di richiedere un prestito personale in tempi brevi effettuando la richiesta tramite l’app Mediolanum – o SelfyShop – che permette di effettuare acquisti tramite l’app con la possibilità di richiedere un prestito senza alcun interesse per l’acquisto i prodotti disponibili a catalogo-.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

