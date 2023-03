SelfyConto, accredita lo stipendio e ottieni il 4% di interesse

Accredita lo stipendio su SelfyConto: in cambio otterrai il 4% di interesse sulle somme vincolate a 6 mesi.

Non hai ancora SelfyConto? Niente paura: accedi nella pagina ufficiale di Banca Mediolanum e aprilo usando lo SPID.

La proposta di Banca Mediolanum è più che interessante. Innanzitutto, SelfyConto ti consente l’azzeramento dei costi di gestione.

In più potrai accedere a tanti strumenti di pagamento per aumentare il valore della tua liquidità, che è protetta fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Devi soltanto accreditare lo stipendio per ottenere il tasso agevolato. Gli interessi che matureranno ti verranno riconosciuti e accreditati alla scadenza dei 6 mesi.

Se investi, ad esempio, 20.000 euro, otterrai 276 euro di interessi netti. Non male, vero?

La procedura di registrazione a SelfyConto è notevolmente semplificata se usi lo SPID. Una volta aperto il conto, accredita lo stipendio e potrai vincolare per 6 mesi i tuoi risparmi al tasso di interesse del 4%.

SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni anche altro

Cosa ti offre SelfyConto oltre il tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate per 6 mesi? Se sei Under 30, ad esempio, non pagherai il canone mensile di 3,75 euro.

Invece, se sei Over 30, per un anno è gratis e azzerabile se rispetti determinate condizioni. Avrai anche a disposizione una carta di debito per prelevare denaro senza commissioni in zona Euro e per pagare online e nei negozi fisici.

Inoltre i bonifici SEPA sono gratuiti e potrai richiedere una carta di credito con plafond di 1.500 euro con canone mensile di un solo euro.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum clicca sul link qui sotto:

Accreditando il tuo stipendio, potrai vincolare per 6 mesi una somma di denaro ottenendo un rendimento del 4%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.