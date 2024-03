SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 5% sulle somme vincolate

In un’epoca in cui la digitalizzazione sta trasformando rapidamente il settore bancario, SelfyConto di Mediolanum emerge come una soluzione pratica e vantaggiosa per chi cerca un conto corrente online. Con un’offerta che coniuga innovazione, praticità e sostenibilità, SelfyConto si pone come una scelta ideale per chi cerca una gestione delle finanze personali agile e conveniente.

Canone zero e 5% sui depositi vincolati

SelfyConto si distingue per l’assenza di canone per i primi 12 mesi e per tutti i giovani fino al compimento dei 30 anni, rendendolo un’opzione particolarmente conveniente per i nuovi clienti e per l’utenza più giovane. L’apertura del conto è gratuita, rapida e totalmente digitale, rendendo SelfyConto. Inoltre, l’offerta attuale prevede un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a sei mesi. Questa promozione è valida per chi apre il conto al 31 marzo 2024 e accredita lo stipendio entro il 30 giugno 2024.

Servizi inclusi

I servizi inclusi nel canone coprono le necessità quotidiane come bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi dagli ATM nell’area euro, oltre ad aggiunte utili come l’accesso agli sportelli delle Poste e di Intesa Sanpaolo.

Carte di pagamento e sostenibilità

Banca Mediolanum ha integrato nella sua offerta una carta di debito sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. Le opzioni di pagamento includono carte di debito, credito e prepagate, tutte dotate di tecnologia contactless e compatibili con i sistemi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay

App Mediolanum

L’App Mediolanum facilita la gestione del conto, offrendo un’esperienza utente intuitiva e accesso a una varietà di servizi bancari e di investimento. SelfyConto va oltre il tradizionale, proponendo servizi innovativi come la rateizzazione delle spese e opzioni assicurative, tra cui anche soluzioni per la tutela degli animali domestici, mostrando una sensibilità alle esigenze diverse dei clienti.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.