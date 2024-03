SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni un interesse del 5%!

SelfyConto è un conto corrente online che ti offre un’opportunità unica per massimizzare i tuoi risparmi: ti da un tasso di interesse annuo lordo del 5% sui depositi vincolati per almeno 6 mesi. E se hai bisogno dei tuoi soldi prima, puoi svincolarli in qualsiasi momento senza alcuna penalità e senza perdere gli interessi che hai già maturato! Tutto quello che dovrai fare è diventare titolare del conto e accreditare lo stipendio. Inoltre il canone è anche gratuito per tutti il primo anno e per i giovani fino al compimento dei 30 anni.

SelfyConto: diventa titolare e risparmia ora con il 5%

Puoi richiedere l’apertura dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Apri SelfyConto” in alto a destra per seguire tutti i passaggi indicati nella procedura. Ti basta tenere a portata di mano di documenti, quindi scegliere se intestare il conto soltanto a te o anche a un’altra persona, verificare la tua identità con la webcam e firmare i contratti.

La quota periodica, una volta terminato il periodo promozionale, passerà a 2€ al mese, ma può essere azzerata se sottoscrivi dei prodotti finanziari Mediolanum.

Operazioni bancarie classiche, come l’invio di bonifici, il pagamento dei bollettini, MAV, RAV, F24 e le ricariche telefoniche sono gratis, senza alcuna commissione aggiuntiva, così come i prelievi con la carta presso gli ATM di tutta europa.

Tra le carte di pagamento MasterCard puoi scegliere di avere una carta di debito, senza canone e con assicurazione per i tuoi acquisti, una carta di credito, con quota di 12€ l’anno, plafond che parte da 1500€ e rateizzazione degli acquisti, oppure una prepagata per le tue spese da ricaricare velocemente dal conto o da altri canali.

Il tasso di interesse del 5% viene applicato sulle tue giacenze vincolate per almeno 6 mesi non appena accrediti lo stipendio. Lo svincolo può avvenire in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi già accumulati: vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

SelfyConto è un’opzione eccellente per chi cerca un conto corrente online con un alto tasso di interesse e flessibilità nel gestire i propri risparmi. Richiedi ora l’apertura!