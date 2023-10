SelfyConto: accredita lo stipendio per avere il 4% di interessi annui

SelfyConto di Mediolanum offre in promozione il 4% di interessi lordi all’anno, per i clienti che decidono di accreditare lo stipendio. Il conto ha un canone gratuito per tutti coloro che hanno meno di 30 anni e, in generale, per il primo anno per tutti gli utenti. Offre anche una carta di debito a canone zero, con prelievi e operazioni giornaliere totalmente gratis.

SelfyConto: risparmia ora accreditando lo stipendio!

Accreditando lo stipendio nel conto corrente di SelfyConto, è possibile beneficiare del 4% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, anche su un minimo di 100€. Il canone gratuito per i minori di 30 anni, e per tutti per il primo anno, è anche azzerabile in via promozionale sottoscrivendo alcuni prodotti della banca.

A ciò si aggiunge una carta di debito gratuita MasterCard, con prelievi senza commissioni in area euro, già disponibile e utilizzabile in formato digitale all’apertura, senza la necessità di attendere l’arrivo della carta fisica a casa. Il conto corrente permette inoltre di effettuare tutte le operazioni bancarie in maniera totalmente gratuita, come bonifici, addebiti utenze, bollettini F23, F24, MAV e RAV, oltre alle ricariche telefoniche.

Tutto è semplificato dall’app SelfyConto, disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, che permette di consultare velocemente il bilancio in un’unica vista, dove vengono forniti tutti i movimenti svolti con conto e carte, anche di altre banche. Permette inoltre di pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet attraverso i portafogli digitali, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, ma anche Swatch Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay e Fitbit Pay.

Con l’app pagate facilmente tutte le utenze domestiche, le multe, i ticket e bollettini vari. Basterà fare una foto al codice QR e tutto verrà compilato in automatico, pronto per essere pagato.

Aprire SelfyConto è molto facile. L’operazione avviene interamente online

