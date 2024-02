SelfyConto: accredita lo stipendio per ottenere il 5% sui depositi

SelfyConto offre una soluzione bancaria che integra una serie di strumenti e prodotti finanziari gestibili in completa autonomia. Questo un conto corrente online proposto da Banca Mediolanum è canone zero per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti, e a canone zero per i più giovani fino al compimento dei 30 anni.

Con la promozione attuale, SelfyConto offre anche un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. L’offerta è valida per i nuovi clienti che attivano SelfyConto entro il 31 marzo 2024 accreditando lo stipendio.

Tra i servizi offerti da SelfyConto troviamo:

Carta di debito inclusa: Selfyconto include una carta di debito gratuita, contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere utilizzata per gli acquisti online e fisici, anche da smartphone.

Principali operazioni bancarie a costo zero : Sono inclusi gratuitamente bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi ATM in area euro.

App Mediolanum : L'app permette di gestire il proprio conto e di accedere a tutti i servizi, incluse le richieste di prestiti in tempo reale, investimenti in fondi comuni, e trading online.

Canone per tenuta conto: Il canone è gratuito per i primi 12 mesi dall'attivazione del conto e per i clienti under 30. Dal secondo anno il canone di tenuta conto diventa 3,75€/mese azzerabili utilizzando alcuni dei servizi del conto.

SelfyConto apre le porte anche ad un’ampia gamma di prodotti Mediolanum, come assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e prestiti rapidi.

Investimenti e trading accessibili

L’area investimenti dell’app Mediolanum è progettata per offrire un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva. Gli utenti possono accedere a informazioni dettagliate su strategie di investimento, operare sui principali mercati mondiali, e sfruttare strumenti avanzati di trading.

Selfy PayTime e SelfyCredit Instant

SelfyConto offre anche soluzioni innovative come Selfy PayTime, per rateizzare i movimenti in addebito, e SelfyCredit Instant, un prestito personale rapido e flessibile.

SelfyCare: protezione e sicurezza

Infine, SelfyConto introduce SelfyCare, una gamma di polizze assicurative per proteggere diversi aspetti della vita quotidiana, dai viaggi alla salute degli animali domestici, garantendo tranquillità e sicurezza.

