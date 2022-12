SelfyConto: ancora pochi giorni per ricevere un Buono Amazon di 200 euro

Fino al 31 dicembre con SelfyConto di Banca Mediolanum hai la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 200 euro. Per ottenerlo, basterà aprire il tuo conto corrente SelfyConto e accreditare mensilmente lo stipendio o la pensione.

Inoltre, per tutti i clienti con meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è pari a zero ed è gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’età.

Con SelfyConto avrai anche a disposizione una carta di debito gratuita, che ti permetterà di effettuare prelievi ATM senza limiti di operazioni in area Euro a costo zero. In più, la carta di SelfyConto rispetta l’ambiente perché è realizzata in PLA con l’80% di plastica in meno.

I servizi offerti da SelfyConto

Con SelfyConto potrai effettuare tutte le principali operazioni bancarie in modo facile e veloce. Con l’App di Mediolanum potrai disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto e operare sui tuoi investimenti.

Inoltre potrai usufruire dei servizi SelfyCredit Instant – per richiedere il tuo prestito personale in tempo reale – e SelfyShop che ti permette di richiedere un finanziamento da 6 a 48 mesi con TAN 0 e TAEG 0 scegliendo tra tutti i prodotti disponibili a catalogo. Per entrambi i servizi potrai verificare i requisiti di accesso e richiedere il tuo prestito direttamente dall’App.

Aprire SelfyConto è semplice, la procedura è 100% online e si può effettuare anche da smartphone.

Ti basterà avere a portata di mano un documento d’identità, il tuo codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo email valido che ti serviranno per completare l’apertura del conto. Per l’identificazione potrai scegliere se effettuare un bonifico o utilizzare la tua webcam. In entrambi i casi, la procedura è semplice e veloce.

Per aprire SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.