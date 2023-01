SelfyConto Banca Mediolanum: quanto conviene aprirlo?

SelfyConto Banca Mediolanum è un conto corrente online che può essere gestito tramite home banking e app.

È una tipologia di conto creata principalmente per una clientela giovanile, visto che il canone resta gratuito fino al compimento del 30° anno di età.

Questo conto rappresenta anche la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di uno strumento che consenta la gestione dei risparmi e di poter svolgere le funzioni principali di un conto corrente classico: trasferire denaro, prelevare e pagare.

Tutto questo, ovviamente, a costi ridotti. Per aprire il conto, basta accedere a questa pagina e cliccare su Apri SelfyConto.

Perché conviene aprire SelfyConto Banca Mediolanum?

Una delle caratteristiche principali di SelfyConto Banca Mediolanum è la possibilità di richiedere in forma gratuita una carta di credito, la quale è associata al conto e che consente di prelevare denaro e di pagare ovunque nella zona Euro, senza costi aggiuntivi.

Inoltre, con questa carta si possono effettuare transazioni attraverso lo smartphone in tutti gli esercizi commerciali abilitati.

Con SelfyConto è possibile pagare gli F23, F24, RAV, Mav, effettuare bonifici e ricaricare il credito della SIM senza costi aggiuntivi.

Come tutti i prodotti di natura bancaria, per mantenere SelfyConto è necessario pagare un canone mensile e alcune commissioni per eseguire specifiche operazioni.

Come detto in precedenza, il canone resta gratuito affinché il correntista non compie il 30° anno di età, ma anche per un anno attivandolo cliccando QUI. Invece, per i successivi anni, si pagheranno 3,75 euro ogni mese.

Per quanto riguarda gli altri costi, ci sono i 12 euro annui che si pagano per la carta di credito e i 7 euro per ogni bonifico che viene inviato in una zona extra-SEPA.

Uno dei maggiori vantaggi di SelfyConto è l’assenza di commissioni di prelievo presso gli sportelli ATM italiani e dei Paesi che appartengono all’EUROZONA.

